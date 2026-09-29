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Ryandi Zahdomo
Selasa, 29 September 2026 | 20.51 WIB

Kebocoran Gas Amoniak Pabrik Susu di Pasar Rebo, 24 Warga Dilarikan ke rumah Sakit

Petugas kepolisian melakukan pengecekan lokasi kebocoran gas amoniak pabrik susu PT Indolakto di Pekayon, Jakarta Timur. (Istimewa) - Image

Petugas kepolisian melakukan pengecekan lokasi kebocoran gas amoniak pabrik susu PT Indolakto di Pekayon, Jakarta Timur. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebanyak 24 warga Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, dilarikan ke fasilitas medis akibat mengalami sesak napas usai menghirup kebocoran gas amoniak dari pabrik susu PT Indolakto, Senin (28/) sekira pukul 14.15 WIB.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP I Made menuturkan, kebocoran gas amoniak ini membuat puluhan warga mengalami gangguan pernapasan secara mendadak.

Petugas dan warga segera mengevakuasi korban ke sejumlah fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.

"24 orang mendapatkan perawatan. 1 Korban di RS Harapan Bunda, 3 Korban di RS Tugu ibu dan 20 Korban di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo," ujarnya, Selasa (29/9).

Sebagian besar korban mengeluhkan gejala sesak napas usai menghirup udara yang terkontaminasi amoniak di sekitar pemukiman mereka.

Kronologi Keracunan Warga

I Made membeberkan kronologi ini peristiwa keracunan ini. Mulanya, seorang saksi yang merupakan warga setempat, Hermanto, 48, mendengar suara letupan keras saat berada di dalam rumah.

Hermanto mengira suara tersebut berasal dari ban kendaraan yang pecah di jalan raya. Namun tidak berselang lama, aroma menyengat khas amoniak mulai tercium kuat dan menusuk hidung.

Sadar akan bahaya yang mengancam, Hermanto bersama warga RT 001/004 Pekayon langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari paparan gas tersebut.

Penyebab Kebocoran dan Kondisi Terkini

Dugaan sementara menunjukkan bahwa insiden ini dipicu oleh kerusakan pada bagian condenser cooler milik PT Indolakto hingga menyebabkan gas amoniak terlepas ke udara.

Editor: Kuswandi
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