PT Indolakto Jajaki Kolaborasi dengan JawaPos.com, Bahas Pengembangan Indomilk Bakepreneur

Trade Marketing Food Service Manager PT Indolakto Prita Utami Maheswari saat berkunjung ke JawaPos.com disambut langsung oleh Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto di ruang redaksi lantai 12, Surabaya.
JawaPos.com – PT Indolakto memperkuat hubungan dengan media melalui kunjungan ke Kantor Redaksi JawaPos.com di Graha Pena Surabaya, Jumat (31/7). Rombongan yang dipimpin Trade Marketing Food Service Manager PT Indolakto Prita Utami Maheswari disambut langsung oleh Wakil Pemimpin Redaksi JawaPos.com Suprianto di ruang redaksi lantai 12.
Pertemuan berlangsung hangat dengan membahas berbagai peluang sinergi antara JawaPos.com dan PT Indolakto. Salah satu agenda utama yang menjadi pembahasan adalah potensi kerja sama strategis dalam menghadirkan program-program yang mendukung perkembangan industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B), khususnya melalui edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Selain membahas peluang kolaborasi media, diskusi juga menyoroti penyelenggaraan Indomilk Bakepreneur Roadshow bertajuk The Art of Curated Bite-Sized Pastries x Coffee Pairing yang digelar sehari sebelumnya di Sky Lounge, The Westin Surabaya.
Program tersebut menjadi penutup rangkaian roadshow nasional yang sebelumnya telah berlangsung di Bandung, Bali, Semarang, dan Medan. Surabaya dipilih sebagai kota terakhir sekaligus menjadi momentum memperkuat jejaring pelaku industri pastry, bakery, hotel, restoran, dan kafe di Jawa Timur.
Melalui Indomilk FnB Solutions, PT Indolakto terus mendorong inovasi di industri pastry dan bakery dengan menghadirkan solusi yang lebih aplikatif bagi pelaku usaha. Kegiatan ini mengajak chef, baker, pastry hotel, hingga pemilik kafe untuk mengeksplorasi kreasi bite-sized pastry yang dipadukan dengan coffee pairing, sekaligus memberikan strategi bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.
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Dalam roadshow tersebut, peserta tidak hanya memperoleh demonstrasi pembuatan menu inovatif, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai efisiensi penggunaan bahan baku lokal berkualitas di tengah tantangan kenaikan harga bahan pangan. Konsep bite-sized pastry dinilai memiliki potensi menjadi strategi upselling yang mampu meningkatkan nilai transaksi di sektor hotel, restoran, dan kafe.
Prita Utami Maheswari menjelaskan, Indomilk FnB Solutions hadir bukan sekadar sebagai penyedia produk dairy, tetapi juga sebagai mitra bisnis yang mendukung pertumbuhan industri F&B melalui edukasi, inovasi, dan solusi yang komprehensif.
"Melalui Indomilk Bakepreneur, kami ingin mengajak para bakepreneur, barista, chef, hingga pelaku usaha F&B untuk terus mengeksplorasi inspirasi menu global dengan cita rasa lokal. Kami berharap kolaborasi dan inovasi seperti ini dapat semakin memperkuat daya saing industri F&B Indonesia," ujarnya.
Pertemuan antara PT Indolakto dan JawaPos.com diharapkan menjadi awal dari berbagai kolaborasi ke depan. Sinergi antara dunia industri dan media dinilai memiliki peran penting dalam memperluas penyebaran informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis kreatif dan industri F&B di Indonesia.(Yudhi Asko)
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