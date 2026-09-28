Timnas Indonesia Lawan Malaysia di GBK Nanti Malam, Polda Metro Kerahkan Ribuan Personel

Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Timnas Singapura dalam laga penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Laga FIFA ASEAN Cup berlanjut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Senin (28/9). Nanti malam, Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Malaysia. Selain itu. Bangladesh akan bertarung melawan Singapura.
Untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan tersebut berjalan aman dan lancar, Polri melalui Polda Metro Jaya menyiagakan 2.373 personel lewat Operasi Garuda Bakti 2026. Ribuan personel gabungan tersebut dikerahkan di sejumlah titik berbeda.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa para personel disiapkan di beberapa titik seperti hotel tempat tim dan official beristirahat, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk, area dalam stadion, hingga kawasan VIP dan VVIP.
”Personel juga disiapkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sterilisasi, pemeriksaan di pintu masuk, serta patroli dan pengawasan di sekitar kawasan GBK,” kata dia kepada awak media pada Senin (28/9).
Menurut Budi, dalam pelaksanaan tugas, ribuan personel yang dikerahkan oleh Polda Metro Jaya sudah diarahkan untuk bertindak secara profesional, prosedural, tegas, dan terukur. Tentu saja dengan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat.
”Kami mengedepankan pendekatan yang profesional dan humanis. Petugas juga diarahkan menghindari tindakan kekerasan serta penggunaan senjata api maupun gas air mata dalam penertiban, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai prosedur,” terang dia.
Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menambahkan, koordinasi antara petugas, panitia penyelenggara, dan unsur terkait terus dilakukan selama rangkaian pertandingan berlangsung, termasuk dalam pemeriksaan di seluruh pintu masuk stadion.
”Harapannya seluruh pertandingan dapat berjalan aman, tertib dan lancar, sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan nyaman,” kata Budi.
Dalam pertandingan pertama melawan Singapura, Indonesia sudah memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Laga melawan Malaysia tetap penting untuk dimenangkan. Karena itu, Timnas Indonesia diharapkan tampil apik di hadapan suporter yang hadir langsung di Gelora Bung Karno.
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