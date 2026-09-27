Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ilham Safutra
Senin, 28 September 2026 | 01.01 WIB

Tidak Ada Alasan yang Membenarkan Seorang Anak Pulang Sekolah Membawa Luka Fisik maupun Psikis

Kampus Sekolah Insan Cendekia Madani. (Istimewa) - Image

Kampus Sekolah Insan Cendekia Madani. (Istimewa)

JawaPos.com - Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM) mendapat sorotan. Pasalnya di sekolah terhadap dua kasus yang cukup mendapat perhatian publik dan berpotensi menimbulkan trauma. Yaitu, oknum guru melakukan pelecehan dan siswa menjadi korban perundungan (bullying).

Atas dua kasus itu pihak sekolah mengklaim telah membuat tindakan tegas dengan menonaktifkan oknum guru yang diduga pelaku pelecehan. 

Ketua Dewan Pembina Sekolah Insan Cendekia Madani (ICM) Tamsil Linrung menyampaikan permohohan maaf dan mengklaim membuat tindakan tegas. Oknum guru sudah dinonaktifkan. Menurut dia, tidak ada alasan untuk membenarkan seorang anak pulang dari sekolah membawa luka fisik maupun psikis. Apalagi harus meninggalkan lingkungan belajar karena trauma.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan orang tua korban perundungan, menyampaikan permohonan maaf dan dukungan moral. Kepada korban dugaan pelecehan dan keluarganya, kami memastikan pendampingan dan pemulihan diberikan sepenuhnya, serta proses keadilan dikawal sampai tuntas," kata Tamsil kepada wartawan pada Minggu (27/9).

Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang sedikit pun di ICM yang berbuat hingga mencederai keselamatan anak, dan akhlakul karimah. Pengelolaan sekolah berasrama memang tidak sederhana, tetapi kerumitan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk berpaling dari tanggung jawab.

Terkait penanganan kasus perundungan, Dewan Pembina memastikan nilai-nilai yang menjadi fondasi ICM benar-benar ditegakkan oleh manajemen. Sebab, fungsi Dewan Pembina bukan mengelola operasional sekolah sehari-hari.

Adapun langkah yang dilakukan manajemen sekolah yakni telah melakukan pemeriksaan internal, memberikan sanksi kepada siswa dan pembina yang terkait, memfasilitasi pertemuan antar orang tua, serta melaporkan kejadian tersebut kepada Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Terkait dugaan pelecehan, Tamsil menegaskan sikap ICM yang mendukung penuh proses yang bergulir di ranah aparat penegak hukum. Pihaknya tidak melakukan intervensi apa pun.

Menanggapi informasi yang simpang siur di media sosial, termasuk spekulasi mengenai identitas dan latar belakang keluarga pihak-pihak tertentu, Tamsil menyatakan hal itu merupakan ranah privasi korban maupun yang diduga terlibat.

Editor: Ilham Safutra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Celengan ke Buku Rekening, BNI Ajak Siswa Sekolah Rakyat Belajar Menabung  - Image
Finance

Dari Celengan ke Buku Rekening, BNI Ajak Siswa Sekolah Rakyat Belajar Menabung 

Sabtu, 26 September 2026 | 22.23 WIB

Diduga Pukul Siswa Gara-gara Seragam, Kasek SMPN 18 Kota Malang Dicopot - Image
Berita Daerah

Diduga Pukul Siswa Gara-gara Seragam, Kasek SMPN 18 Kota Malang Dicopot

Jumat, 25 September 2026 | 22.11 WIB

Ada Cacing Menari-nari di Menu MBG Siswa Pati, Kepsek Buka Suara - Image
Kasuistika

Ada Cacing Menari-nari di Menu MBG Siswa Pati, Kepsek Buka Suara

Jumat, 25 September 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore