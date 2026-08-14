Polda Metro Jaya Benarkan Ada Laporan Dugaan Penistaan Agama di Jakarta Utara

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto memberikan keterangan pers kepada media. (ANTARA/Adimas Raditya)
JawaPos.com - Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial C yang juga vokalis sebuah band dalam konser The Sounds Project di Jakarta Utara (Jakut).
“Laporan polisi terkait dugaan tindak pidana terhadap agama dilaporkan oleh Muhammad Dimas Saputra, S.H. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5998/VIII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 13 Agustus 2026,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia juga menjelaskan laporan tersebut berkaitan dengan unggahan di media sosial, yang diduga bermuatan penghinaan terhadap agama.
“Dalam laporan, perkara tersebut dikaitkan dengan Pasal 300 dan/atau Pasal 301 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujar Budi.
Dia menegaskan saat ini, laporan tersebut telah diterima dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai prosedur untuk mendalami peristiwa yang dilaporkan serta menentukan langkah hukum berikutnya.
Sebelumnya, seorang wanita berinisial C yang juga merupakan seorang vokalis sebuah band dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengunggah foto seolah bergaya takbir usai tampil dalam acara konser musik The Sounds Project di Jakarta Utara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, foto tersebut sempat diunggah melalui akun Threads pribadi miliknya @clareesya, dengan keterangan “Gaya takbir Love you @thesoundsproject @ghanabanyubiru @renggalihlembahingtyas”. Namun setelah ditelusuri, unggahan itu sudah dihapus.
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Jawa Pos
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