Ada Penumpang Melahirkan, KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Sempat Berhenti di Stasiun Rawabuntu

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter memberhentikan sementara Kereta relasi Rangkasbitung - Tanah Abang setelah adanya salah satu penumpang yang akan melahirkan.

Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Commuter Line No.1689 dengan relasi Rangkasbitung - Tanah Abang, pada Kamis (24/9), sekitar pukul 10.55 WIB.

Ia menjelaskan, kejadian bermula pada salah seorang pengguna yang duduk di bangku prioritas dan sedang hamil tua merasa kontraksi dan merasakan hendak melahirkan.

Petugas Pengamanan yang sedang bertugas di atas Commuter Line berkoordinasi dengan petugas Masinis dan Petugas Stasiun Rawabuntu untuk melakukan proses persalinan.

"Selama proses persalinan Commuter Line No.1689 perjalanannya diberhentikan sementara di Stasiun Rawabuntu," ujar Leza dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9).

Leza mengatakan, dengan bantuan pengguna lainnya, Petugas Kesehatan Stasiun Rawabuntu melakukan proses persalinan dan anak yang dilahirkan lahir dengan selamat.

"Selanjutnya ibu dan anak dilarikan ke Puskesmas Rawabuntu untuk dilakukan penanganan lebih lanjut," ujarnya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna commuter line agar tidak ragu menghubungi petugas yang ada di area stasiun maupun di commuter line jika membutuhkan bantuan.

Leza menegaskan bahwa seluruh petugas KAI Commuter akan selalu sigap dan memberikan pelayanan maksimal.