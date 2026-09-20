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Ryandi Zahdomo
Minggu, 20 September 2026 | 19.46 WIB

Aksi Nyata di WCD 2026, Penyanyi Andien Pungut Sampah Bareng Ratusan Peserta di Jakarta

Penyanyi Andien bersatu dengan 700 peserta dalam aksi plogging WCD 2026 di Jakarta, Minggu (20/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Penyanyi Andien bersatu dengan 700 peserta dalam aksi plogging WCD 2026 di Jakarta, Minggu (20/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penyanyi Andien Aisyah memimpin aksi plogging atau jalan santai sembari memungut sampah bersama 700 peserta yang terdaftar pada Puncak World Cleanup Day (WCD) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (20/9).

Rute aksi kebersihan ini dimulai dari titik awal Dukuh Atas dan berakhir di Atma Plaza, Kampus Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Semanggi.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 07.00 WIB ini menjadi ajang kolaborasi lintas generasi.

Berbagai elemen masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda, hingga lansia berkumpul menyuarakan kepedulian lingkungan yang sama.

Andien mengaku sangat terharu melihat antusiasme para peserta yang berpartisipasi dalam aksi plogging WCD tahun ini.

Dia menilai kehadiran ratusan warga menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Indonesia masih sangat tinggi.

"Aku pribadi senang sekali bertemu dengan para peserta plogging di World Cleanup Day hari ini. Dari yang aku lihat di sini pesertanya begitu diverse, dari yang masih kecil, anak-anak muda, kemudian ada yang usianya sudah lanjut. Semuanya sama-sama bersemangat," ujar Andien, Minggu (20/9).

Dia menambahkan, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk ditularkan ke masyarakat luas agar aksi menjaga lingkungan terus berlanjut tanpa putus.

"Kita sama-sama tahu bahwa ternyata masih banyak sekali semangat untuk menuju Indonesia yang lebih baik, yang bebas sampah," ungkap Andien.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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