Kebakaran Melalap Rumah Tinggal di Kebayoran Lama, 24 Unit Pemadam Dikerahkan

JawaPos.com - Rumah tinggal di Jalan Teuku Nyak Arif RT 05/RW 01, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, terbakar pada Selasa (22/9) malam pukul 20.31 WIB.

Sebanyak 24 unit pemadam kebakaran dan 128 personil diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api.

Laporan diterima petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan melalui panggilan telepon warga.

Unit awal dari Pos Kebayoran Lama Utara tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pukul 20.39 WIB dan langsung memulai operasi pemadaman dua menit setelahnya.

"Total ada 128 personil yang diturunkan untuk menangani kebakaran ini," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, Selasa (22/9).

Saat ini, status penanganan di lokasi sudah dalam tahap pendinginan sejak 21.33 WIB. Petugas di lapangan terus berupaya mengisolasi perambatan api agar tidak meluas ke bangunan pemukiman di sekitarnya.