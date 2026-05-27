Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 27 Mei 2026 | 20.46 WIB

Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama Sembelih 18 Sapi dan 7 Kambing di Momen IdulAdha 1447 H, Ketua Panitia: Pekurban Meningkat Tahun Ini

Suasana proses penyembelihan oleh panitia kurban/(Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Suasana proses penyembelihan oleh panitia kurban/(Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com — Geliat berbagi sangat terasa di lingkungan Masjid Asy-Syukur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026, Rabu (27/5). Jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebagai pekurban disebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ketua Panitia Kurban Masjid Asy-Syukur, Dodi Chandra, mengatakan, panitia menerima amanah penyembelihan sebanyak 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing.

Hewan kurban tersebut berasal dari jemaah Masjid Asy-Syukur, warga sekitar, hingga masyarakat umum yang ikut berpartisipasi.

“Untuk tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan dalam pekurban sendiri,” ujar Dodi kepada JawaPos.com, Rabu (27/6).

Menurut Dodi, salah satu faktor yang mendorong partisipasi jemaah adalah keberadaan program Tabungan Kurban yang sudah berjalan di masjid milik pemerintah itu. Program Tabungan Kurban memungkinkan masyarakat menyiapkan ibadah kurban secara lebih fleksibel.

“Tabungan kurban itu sendiri kita juga terbuka untuk umum bagi siapa saja untuk melakukan kurban di Asy-Syukur,” katanya.

Berbeda dengan skema tabungan yang memiliki periode tertentu, program tersebut dibuka sepanjang tahun tanpa batas waktu pendaftaran. Jemaah dapat menentukan sendiri ritme setoran dan waktu pelaksanaan kurban sesuai kemampuan masing-masing.

"Jumlah pekurban tahun ini tercatat mencapai lebih dari 160 orang," sambung Dodi.

Tak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kurban tahun ini juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penyaluran satu ekor sapi berbobot hampir 300 kilogram.

“Untuk kolaborasinya sendiri kami diamanahkan untuk penyembelihan sapi dari BAZNAS, kita akan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Dodi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Partisipasi Kurban di Sekolah Harus Sukarela, Jangan Jadi Beban Wali Murid - Image
Nasional

Partisipasi Kurban di Sekolah Harus Sukarela, Jangan Jadi Beban Wali Murid

Selasa, 26 Mei 2026 | 01.53 WIB

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah - Image
Nasional

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.42 WIB

Golkar Sebut Bantuan 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Prabowo Bukan Kepentingan Pribadi, Tapi Banpres untuk Rakyat - Image
Politik

Golkar Sebut Bantuan 1.098 Ekor Sapi Kurban Presiden Prabowo Bukan Kepentingan Pribadi, Tapi Banpres untuk Rakyat

Kamis, 28 Mei 2026 | 19.13 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore