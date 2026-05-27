Masjid Asy-Syukur Kebayoran Lama Sembelih 18 Sapi dan 7 Kambing di Momen IdulAdha 1447 H, Ketua Panitia: Pekurban Meningkat Tahun Ini

JawaPos.com — Geliat berbagi sangat terasa di lingkungan Masjid Asy-Syukur, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026, Rabu (27/5). Jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebagai pekurban disebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Ketua Panitia Kurban Masjid Asy-Syukur, Dodi Chandra, mengatakan, panitia menerima amanah penyembelihan sebanyak 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing.

Hewan kurban tersebut berasal dari jemaah Masjid Asy-Syukur, warga sekitar, hingga masyarakat umum yang ikut berpartisipasi.

“Untuk tahun ini alhamdulillah terjadi peningkatan dalam pekurban sendiri,” ujar Dodi kepada JawaPos.com, Rabu (27/6).

Menurut Dodi, salah satu faktor yang mendorong partisipasi jemaah adalah keberadaan program Tabungan Kurban yang sudah berjalan di masjid milik pemerintah itu. Program Tabungan Kurban memungkinkan masyarakat menyiapkan ibadah kurban secara lebih fleksibel.

“Tabungan kurban itu sendiri kita juga terbuka untuk umum bagi siapa saja untuk melakukan kurban di Asy-Syukur,” katanya.

Berbeda dengan skema tabungan yang memiliki periode tertentu, program tersebut dibuka sepanjang tahun tanpa batas waktu pendaftaran. Jemaah dapat menentukan sendiri ritme setoran dan waktu pelaksanaan kurban sesuai kemampuan masing-masing.

"Jumlah pekurban tahun ini tercatat mencapai lebih dari 160 orang," sambung Dodi.

Tak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kurban tahun ini juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penyaluran satu ekor sapi berbobot hampir 300 kilogram.