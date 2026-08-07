Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 7 Agustus 2026 | 13.35 WIB

Geger Temuan 995 Senjata Api, Narkoba hingga CD Porno di Sekolah Kebayoran Lama

Temuan ratusan senpi di salah satu sekolah di wilayah Jaksel, polisi lakukan pendalaman. (Istimewa) - Image

Temuan ratusan senpi di salah satu sekolah di wilayah Jaksel, polisi lakukan pendalaman. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah ruangan terkunci di gedung sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membongkar rahasia mengejutkan. Didampingi aparat kepolisian, pengurus yayasan menemukan ratusan pucuk senjata api, amunisi, alat pembuat peluru, CD porno, hingga dugaan paket narkotika yang tersimpan rapat di dalam ruangan bekas Ketua Yayasan berinisial IWD.

Temuan fantastis ini terungkap secara bertahap dalam kurun waktu satu bulan terakhir saat pengurus baru berupaya menguasai kembali aset lembaga pendidikan tersebut.

Pemeriksaan awal dilakukan pada 10 dan 11 Juli 2026. Pada pembukaan tahap pertama ini, yayasan menemukan 995 pucuk senjata api berbagai jenis, amunisi aktif, serta bermacam aksesori pendukung.

Penyisiran berlanjut pada Rabu (5/8) malam. Pengurus yayasan kembali menemukan komponen senjata tambahan, peluru aktif, alat pencetak amunisi, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan dua linting ganja, serta sekitar 25 kaset CD porno.

Kuasa hukum yayasan Hermawanto mengonfirmasi, seluruh barang tersebut berada di ruang kerja mantan pejabat lembaga itu.

"Pada 10 dan 11 Juli kami menemukan 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, amunisi, dan aksesori. Lalu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, narkoba, serta CD porno," ujar Hermawanto di Polres Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Kunci Ruangan Sempat Dibawa Kabur

Hermawanto menjelaskan, penelusuran ini berawal dari kendala akses yang dialami pengurus baru. Setelah IWD diberhentikan dari jabatannya, seluruh akses dan kunci ruangan dibawa oleh yang bersangkutan.

Guna menghindari konflik dan menjaga keabsahan hukum, pihak yayasan berinisiatif menggandeng Polres Metro Jakarta Selatan untuk membongkar paksa ruangan tersebut.

"Seluruh kunci dibawa sama mereka sehingga kami tidak punya akses. Akhirnya kami meminta pendampingan kepolisian. Ketika dibuka, ternyata berisi senjata dan ada narkobanya," kata Hermawanto.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Tak hanya Ratusan Pucuk Senpi, Ada Bunker Misterius di Sekolah Swasta Jaksel - Image
Kasuistika

Tak hanya Ratusan Pucuk Senpi, Ada Bunker Misterius di Sekolah Swasta Jaksel

Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.50 WIB

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan - Image
Kasuistika

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.47 WIB

Semester Pertama Tahun Ini, Kogabwilhan III Amankan 47 Senjata Api dari Tangan OPM - Image
Berita Daerah

Semester Pertama Tahun Ini, Kogabwilhan III Amankan 47 Senjata Api dari Tangan OPM

Senin, 6 Juli 2026 | 23.29 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore