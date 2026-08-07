Geger Temuan 995 Senjata Api, Narkoba hingga CD Porno di Sekolah Kebayoran Lama

JawaPos.com - Sebuah ruangan terkunci di gedung sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membongkar rahasia mengejutkan. Didampingi aparat kepolisian, pengurus yayasan menemukan ratusan pucuk senjata api, amunisi, alat pembuat peluru, CD porno, hingga dugaan paket narkotika yang tersimpan rapat di dalam ruangan bekas Ketua Yayasan berinisial IWD.

Temuan fantastis ini terungkap secara bertahap dalam kurun waktu satu bulan terakhir saat pengurus baru berupaya menguasai kembali aset lembaga pendidikan tersebut.

Pemeriksaan awal dilakukan pada 10 dan 11 Juli 2026. Pada pembukaan tahap pertama ini, yayasan menemukan 995 pucuk senjata api berbagai jenis, amunisi aktif, serta bermacam aksesori pendukung.

Penyisiran berlanjut pada Rabu (5/8) malam. Pengurus yayasan kembali menemukan komponen senjata tambahan, peluru aktif, alat pencetak amunisi, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan dua linting ganja, serta sekitar 25 kaset CD porno.

Kuasa hukum yayasan Hermawanto mengonfirmasi, seluruh barang tersebut berada di ruang kerja mantan pejabat lembaga itu.

"Pada 10 dan 11 Juli kami menemukan 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, amunisi, dan aksesori. Lalu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata, narkoba, serta CD porno," ujar Hermawanto di Polres Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Kunci Ruangan Sempat Dibawa Kabur Hermawanto menjelaskan, penelusuran ini berawal dari kendala akses yang dialami pengurus baru. Setelah IWD diberhentikan dari jabatannya, seluruh akses dan kunci ruangan dibawa oleh yang bersangkutan.

Guna menghindari konflik dan menjaga keabsahan hukum, pihak yayasan berinisiatif menggandeng Polres Metro Jakarta Selatan untuk membongkar paksa ruangan tersebut.