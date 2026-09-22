Terjebak Macet di Parung, Kurir Sabu Senilai Rp 25 Miliar Jaringan Timur Tengah Dibekuk Polisi

Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang kurir berinisial KH, 61, bersama 20,5 kilogram sabu senilai Rp25 miliar saat terjebak macet di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat meringkus seorang kurir berinisial KH, 61, bersama 20,5 kilogram sabu senilai Rp25 miliar saat terjebak macet di Jalan Raya Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/9).
Penangkapan dalam Operasi Nila Jaya 2026 ini berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional asal Timur Tengah yang hendak diantar menuju kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.
Tersangka yang mengendarai mobil Daihatsu Ayla tidak berkutik saat tim opsnal melakukan pengepungan dari berbagai sisi.
Polisi menemukan barang bukti puluhan kilogram sabu tersebut disembunyikan secara rapi di dalam bagasi kendaraan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, penindakan ini merupakan komitmen berkelanjutan jajarannya dalam Operasi Nila Jaya 2026.
"Kami terus melakukan pengembangan intensif terhadap jaringan yang beroperasi di wilayah hukum kami. Keberhasilan mengungkap kembali 20,5 kilogram sabu ini merupakan bukti bahwa Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tidak main-main dalam Operasi Nila Jaya 2026," tegas Reynold, Selasa (22/9).
Modus Karung Beras dan Tupperware
Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya di Sawangan, Depok, yang menyita 25 kilogram sabu.
Petualangan tersangka KH terhenti setelah polisi berhasil melacak jejak kepemilikan kendaraan operasional yang digunakan pelaku dalam jaringan tersebut.
Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menjelaskan, timnya telah melakukan pemantauan ketat sebelum menyergap tersangka di lapangan.
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