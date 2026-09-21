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Ryandi Zahdomo
Selasa, 22 September 2026 | 02.45 WIB

Polisi Ringkus Kurir Sabu Senilai Rp 30 Miliar, Sempat Kejar-kejaran

Barang bukti 25,2 kilogram sabu diamankan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat usai menangkap seorang kurir berinisial S, 47, diringkus di kawasan Sawangan, Depok. (Istimewa) - Image

Barang bukti 25,2 kilogram sabu diamankan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat usai menangkap seorang kurir berinisial S, 47, diringkus di kawasan Sawangan, Depok. (Istimewa)

JawaPos.com - Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu senilai Rp 30 miliar dalam Operasi Nila Jaya 2026.

Seorang kurir berinisial S, 47, diringkus di kawasan Sawangan, Depok, bersama barang bukti 25,2 kilogram sabu yang disembunyikan di sepeda motornya.

Penangkapan yang berlangsung pada Minggu (10/9) sore tersebut sempat diwarnai aksi kejar-kejaran lantaran tersangka berupaya melarikan diri dari kejaran petugas.

Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif selama dua pekan.

Petugas semula memantau pergerakan target dari wilayah Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Pelaku sempat berusaha mengecoh petugas saat berpindah kendaraan di kawasan Sawangan, Depok. Karena mencurigakan, tersangka kemudian memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga terjadi aksi kejar-kejaran," ujar AKBP Wisnu, Senin (21/9)

Setelah laju kendaraannya dihentikan, petugas menggeledah sepeda motor Yamaha NMAX milik tersangka.

Dari penggeledahan itu, polisi menemukan 25 bungkus plastik hitam berisi sabu dengan berat bruto mencapai 25.236,4 gram atau sekitar 25,2 kilogram.

Diperintah Sosok Misterius ke Grogol

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka S mengaku bergerak atas perintah seseorang yang juga berinisial S.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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