NPCT1 Selidiki Kebakaran Kontainer di Priok, Operasional Mulai Dipulihkan

Kontainer muatan berbahaya (Dangerous Goods/DG) jenis ISO Tank Container di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Kalibaru, Cilicing, Jakarta Utara, Senin (21/9). (Instagram @NPCT1)
JawaPos.com - New Priok Container Terminal One (NPCT1) mulai melakukan investigasi mendalam bersama pihak terkait untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran yang melanda sejumlah kontainer barang berbahaya (dangerous goods) pada Senin (21/9) sore.
Meski sempat memicu tanggap darurat, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu kurang dari satu jam tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka.
Proses penanganan intensif berlangsung tak lama setelah kepulan asap pertama kali terdeteksi di area terminal pada pukul 15.28 WIB.
Petugas gabungan dan tim internal dengan cepat melokalisasi titik api hingga penanganan selesai pada pukul 16.27 WIB.
Corporate Planning Manager NPCT1 Christine Margaretha Manasseh menuturkan, penanganan darurat difokuskan pada pengamanan personel dan pencegahan perambatan api ke fasilitas lain.
"Begitu insiden diketahui, tim kami langsung menjalankan prosedur tanggap darurat, mengamankan area terdampak, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses pemadaman. Fokus utama kami adalah memastikan kondisi dapat dikendalikan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan keamanan area terminal," ujar Christine, Selasa (22/9).
Usai kobaran api padam, petugas lapangan melanjutkan tahap cooling down (pendinginan) serta pemantauan ketat untuk memastikan tidak ada sisa titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
Pemulihan Layanan Operasional dan Investigasi Khusus
Seiring dengan terkendalinya situasi di lokasi penumpukan kontainer, NPCT1 secara bertahap mulai memulihkan kegiatan operasional terminal.
Pengaktifan kembali fasilitas dilakukan secara hati-hati berpatokan pada hasil inspeksi keamanan menyeluruh.
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