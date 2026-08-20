Rombak 7 Pejabat Strategis Pemprov DKI, Ini Instruksi Tegas Gubernur Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 7 pejabat di Balai Kota, Rabu (19/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8).
Rotasi dan mutasi ini dilakukan sebagai strategi penguatan organisasi agar setiap posisi diisi oleh figur yang sesuai dengan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan daerah.
Pramono menjelaskan, seluruh proses penataan jabatan ini mengacu pada sistem Manajemen Talenta yang terukur, lengkap dengan rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Proses mutasi dan rotasi dilakukan melalui Manajemen Talenta, dengan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari BKN, sehingga penempatan pejabat dilakukan secara terukur," ujarnya, Rabu (19/8).
Perombakan birokrasi ini dinilai sangat penting mengingat Jakarta terus berhadapan dengan perubahan kondisi ekonomi dan dinamika geopolitik global.
Pramono menegaskan, jajaran pejabat di posisi kunci harus bergerak cepat dan adaptif terhadap tantangan kota yang kian kompleks.
Guna mencapai target tersebut, Pramono mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berani keluar dari zona nyaman demi meningkatkan mutu pelayanan publik serta efisiensi kinerja.
"Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Selain efisiensi birokrasi, kepemimpinan baru ini dihadapkan pada persoalan krusial seperti pengelolaan sampah berkonsep pilah–angkut–olah hingga skema pembiayaan kreatif.
Pramono mengingatkan pentingnya kerja sama tim yang solid serta pemegangan teguh nilai BerAKHLAK dalam mengeksekusi setiap program prioritas.
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