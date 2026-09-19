Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 19 September 2026 | 14.47 WIB

13 % Pelajar Tangsel Alami Anemia, Pemkot Galakkan Tablet Tambah Darah

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kanan) saat menggalakkan pemberian TTD untuk pelajar anemia di Tangsel (Istimewa). - Image

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie (kanan) saat menggalakkan pemberian TTD untuk pelajar anemia di Tangsel (Istimewa).

JawaPos.com – Sekitar 13 persen dari 292 pelajar di Tangerang Selatan (Tangsel) terdeteksi mengalami anemia berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah Kota Tangsel pun serentak memberikan Tablet Tambah Darah (TTD).

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan berdasarkan hasil CKG pada pelajar menemukan selain anemia ada tiga kondisi lainnya yang membuatnya prihatin."Jadi dari hasil cek kesehatan gratis kita temukan fakta bahwa anak-anak seusia mereka ini ada empat kondisi, bukan penyakit ya, risiko," ujarnya kepada wartawan pada Jumat (18/9).

Selain anemia, CKG juga menemukan masalah kesehatan gigi, seperti gigi berlubang, kecemasan atau stres ringan, serta penurunan ketajaman penglihatan. Benyamin menjelaskan, kecemasan ringan pada pelajar dapat berkaitan dengan berbagai persoalan sehari-hari, seperti kekhawatiran tugas sekolah tidak selesai, takut tidak naik kelas, atau dimarahi orang tua.

Sementara itu, penurunan ketajaman penglihatan salah satunya dapat berkaitan dengan kebiasaan menggunakan telepon seluler dalam jarak dekat. Kondisi tersebut dapat membuat pelajar kesulitan melihat tulisan di papan kelas dan berpotensi mengganggu proses belajar.

Sebagai tindak lanjut hasil CKG, Pemkot Tangsel menggelar gerakan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) secara serentak, terutama bagi remaja putri. Gerakan ini menjadi bagian dari upaya mencegah anemia sejak usia sekolah."Kami harapkan mereka bisa melakukan secara mandiri ya, minum tablet tambah darah ini," kata Benyamin.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dr. Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan pencegahan anemia pada remaja putri penting dilakukan sebagai bagian dari persiapan kesehatan sebelum memasuki usia pernikahan dan kehamilan.

Menurutnya, anemia pada ibu hamil merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan risiko stunting. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak masa remaja.

"Sebenarnya ini upaya kita dari dulu ya, bagaimana remaja ini tidak mengalami anemia. Sehingga, nanti dia bisa melahirkan juga generasi-generasi yang sehat gitu," jelas Allin.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pembangunan Proyek PSEL Serang Raya Dimulai Akhir Tahun, Olah 1.161 Ton Sampah per Hari - Image
Energi

Pembangunan Proyek PSEL Serang Raya Dimulai Akhir Tahun, Olah 1.161 Ton Sampah per Hari

Selasa, 8 September 2026 | 19.45 WIB

Polisi Ciputat Bekuk Pelaku Curi Kompor dan Ompreng di SPPG - Image
Kasuistika

Polisi Ciputat Bekuk Pelaku Curi Kompor dan Ompreng di SPPG

Jumat, 31 Juli 2026 | 22.39 WIB

Kejar Target Bebas Stunting, Pemkot Tangsel Intensifkan Langkah Pencegahan Sejak Anak dalam Kandungan Sampai 1.000 Hari Pertama - Image
Islami

Kejar Target Bebas Stunting, Pemkot Tangsel Intensifkan Langkah Pencegahan Sejak Anak dalam Kandungan Sampai 1.000 Hari Pertama

Senin, 20 Juli 2026 | 16.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore