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Ryandi Zahdomo
Kamis, 17 September 2026 | 04.47 WIB

9 Jam Kebakaran Pabrik Lampu di Batuceper Tak Kunjung Padam, Terkendala Sumber Air

Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat menangani kebakaran yang terjadi pada sebuah pabrik di Jalan Pembangunan 1 Nomor 59, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (16/9/26). (Dok pemkot Tangerang) - Image

Petugas pemadam kebakaran bergerak cepat menangani kebakaran yang terjadi pada sebuah pabrik di Jalan Pembangunan 1 Nomor 59, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (16/9/26). (Dok pemkot Tangerang)

JawaPos.com - Kebakaran yang melanda pabrik lampu PT Global Teguh Indonesia di Jalan Pembangunan 1, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tak kunjung padam setelah sembilan jam akibat terkendala sulitnya akses sumber air pada Rabu (16/9) malam.

Laporan kebakaran ini pertama kali masuk melalui layanan call center 112 pada pukul 12.35 WIB. Namun, hingga pukul 21.35 WIB, api masih tak kunjung padam.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang Andia S Rahman mengungkap alasan hingga 9 jam lebih api masih belum padam sepenuhnya.

Kendala utama yang dihadapi personel di lapangan adalah sulitnya menjangkau sumber air untuk memadamkan titik api secara merata.

"Sumber air jauh, air (sempat) putus," ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (16/9) malam.

Untuk menanggulangi hambatan tersebut dan mempercepat proses pemadaman, BPBD Kota Tangerang memperkuat pengerahan armada dan personel gabungan dari berbagai instansi.

"Terakhir 15 unit mobil pemadan dengan 60 personel dikerahkan. Tambahan 1 unit water cannon polisi dan 1 unit damkar TNI," tutur Andia.

Mengenai pemicu utama yang menyebabkan kebakaran besar di fasilitas produksi lampu tersebut, pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi.

"Masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang," tegas Andia.

Editor: Sabik Aji Taufan
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