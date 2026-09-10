Resmi Gantikan Kombes Erick Frendriz, Kapolres Metro Jakut Kombes Adhe Hariadi Janjikan Keamanan dan

JawaPos.com - Kombes Adhe Hariadi resmi menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara menggantikan Kombes Erick Frendriz. Usai menerima tongkat komando, Adhe langsung menegaskan komitmennya menjaga keamanan sekaligus memperkuat pelayanan kepolisian yang humanis bagi masyarakat Jakarta Utara.

Kedua perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menegaskan pergantian pucuk pimpinan kepolisian di utara Jakarta dalam acara Welcome and Farewell Parade di Halaman Polres Metro Jakut pada Selasa lalu (8/9).

Keduanya berharap pemimpin baru mampu membawa perubahan positif di wilayah tersebut.

Usai menerima tongkat komando, Adhe menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja serta kerja keras yang telah dilakukan oleh Erick bersama seluruh jajaran Polres Metro Jakut.

Dia meminta agar para personel kepolisian di Jakut terus mempertahankan capaian positif sekaligus melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

”Ke depan, kami akan bersama-sama menjaga dan mewujudkan Jakarta Utara yang aman, nyaman, damai, dan kondusif,” ujar Adhe dikutip dari keterangan pada Kamis (10/9).

Menurut Adhe, petugas kepolisian perlu dimana pun bertugas harus selalu menjaga keamanan melalui pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan dengan pendekatan lain. Termasuk pendekatan humanis.

Karena itu, dia mendorong seluruh jajarannya untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui komunikasi, sambang, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menitikberatkan pada interaksi langsung.

Tentu saja, Adhe menyadari ada berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas di Jakut. Termasuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dihadapi melalui langkah preventif dan kolaboratif.