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Dhimas Ginanjar
Selasa, 8 September 2026 | 00.14 WIB

Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 10.000 Masker kepada Wajib Pajak di Samsat

Anggita Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat membagikan 10.000 masker kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran. (Polda Metro Jaya) - Image

Anggita Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat membagikan 10.000 masker kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran. (Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 10.000 masker kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran, Senin (7/9/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Masker diberikan kepada wajib pajak yang datang untuk memperoleh pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat. Pembagian itu ditujukan untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik, terutama ketika berada di luar ruangan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memberikan perlindungan sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat selama kondisi sebaran abu vulkanik berlangsung.

Petugas juga mengimbau wajib pajak agar tetap tenang dan mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau.

Melalui pembagian 10.000 masker, Ditlantas Polda Metro Jaya berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan pelayanan Samsat tetap dapat diakses dengan aman dan nyaman di tengah sebaran abu vulkanik.

Editor: Dhimas Ginanjar
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