Ditlantas Polda Metro Jaya Bagikan 10.000 Masker kepada Wajib Pajak di Samsat

Anggita Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat membagikan 10.000 masker kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 10.000 masker kepada wajib pajak di seluruh Samsat jajaran, Senin (7/9/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat di tengah sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.
Masker diberikan kepada wajib pajak yang datang untuk memperoleh pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat. Pembagian itu ditujukan untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik, terutama ketika berada di luar ruangan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memberikan perlindungan sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat selama kondisi sebaran abu vulkanik berlangsung.
Petugas juga mengimbau wajib pajak agar tetap tenang dan mengenakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari pemerintah terkait perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau.
Melalui pembagian 10.000 masker, Ditlantas Polda Metro Jaya berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus memastikan pelayanan Samsat tetap dapat diakses dengan aman dan nyaman di tengah sebaran abu vulkanik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis