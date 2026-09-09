Pria Ditemukan Meninggal di GBK Usai Unggah Cuitan Perpisahan

Ilustrasi – orang yang ingin bunuh diri sebenarnya telah memberikan tanda-tanda kepada orang disekitarnya (Pixabay).
JawaPos.com - Pria berinisial FS, 30, ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di area Plaza Utara Pintu 10 Gelora Bung Karno (GBK), Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (6/9) sekitar pukul 01.30 WIB.
Penemuan jasad ini diduga berkaitan dengan unggahan perpisahan korban yang viral di media sosial X.
Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, membenarkan temuan jasad korban serta dugaan aksi bunuh diri tersebut.
"Iya benar, ditemukan sudah tidak bernyawa diduga melakukan bunuh diri," ujar Dhimas, Rabu (9/9).
Dhimas mengungkap kronologi penemuan jasad di GBK tersebut. Jasad korban pertama kali ditemukan tergeletak di sekitar area Plaza Utara Pintu 10 Gelora Bung Karno sekitar pukul 01.30 WIB.
Penemuan ini bermula saat rekan korban melakukan pencarian karena FS mendadak hilang kontak dan terdeteksi berada di kawasan GBK.
Dalam proses pencarian tersebut, rekan korban bergerak dengan didampingi oleh petugas keamanan area GBK.
"Ditemukan oleh rekannya dan security Minggu dini hari pukul 01.30 WIB, lalu dilaporkan ke polsek," tutur Dhimas.
Petugas dari Polsek Metro Tanah Abang langsung meluncur ke lokasi untuk menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) begitu menerima laporan masyarakat.
Berdasarkan pemeriksaan medis awal di lokasi kejadian, polisi tidak menemukan indikasi bekas penganiayaan pada fisik korban.
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