Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar Telan Korban Jiwa, 3 Meninggal Dunia dan 4 Luka-luka

JawaPos.com - Mobil listrik BYD M6 menyebabkan kecelakaan maut di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore. Kecelakaan ini sendiri melibatkan sedikitnya 5 kendaraan dan melukai sejumlah orang. Akibat kejadian ini, pengendara dan penumpang vario meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban tersebut bernama Yeni Sumarti dan seorang anak perempuan, Zeline Zakeisha (7). Kedua jenazah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.

Tak hanya itu, pengendara sepeda motor, Andi Prasetyo, sempat dilarikan ke RS Hermina Daan Mogot lantaran mengalami luka berat di bagian kepala. Namun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.

Selain itu, empat orang lainnya mengalami luka-luka dan sedang diberikan perawatan medis, yakni Karsono (pengemudi BYD), Drg. Seruniwati Suganda (Penumpang BYD), Drg. Handoko Argawa (Penumpang BYD), dan Yessy Lestiany (Penumpang Kijang Innova).

Saat ini, pihak kepolisian tengah mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut.

Selain itu, JawaPos.com sendiri telah menghubungi pihak BYD untuk mendapatkan keterangan. Hanya saja, hingga berita ini ditulis pihak BYD belum memberikan jawaban.

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. BYD M6 dengan pelat nomor B-270-BNA melaju dari arah selatan ke utara.

Kijang Innova hingga Toyota Fortuner pun turut tertabrak beruntun oleh BYD M6.

"Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, mobil tersebut menabrak bagian belakang Kijang Innova B 1277 UIH," ujar Joko, dikutip Senin (7/9).