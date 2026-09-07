Kecelakaan Maut BYD M6 di Jakbar Libatkan 5 Kendaraan, dari Innova hingga Honda Vario

BYD M6 DM saat diuji coba di jalan.
JawaPos.com - Mobil listrik BYD M6 menyebabkan kecelakaan maut di dekat turunan jembatan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9) sore.
Kecelakaan ini sendiri melibatkan sedikitnya 5 kendaraan, menewaskan tiga pengendara, dan melukai sejumlah orang.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menjelaskan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. BYD M6 dengan pelat nomor B-270-BNA melaju dari arah selatan ke utara.
Mobil Kijang Innova hingga Toyota Fortuner pun turut tertabrak beruntun oleh BYD M6.
"Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, mobil tersebut menabrak bagian belakang Kijang Innova B 1277 UIH," ujar Joko, dikutip Senin (7/9).
Adapun benturan tersebut mendorong Kijang Innova ke depan sehingga menghantam Toyota Fortuner.
Setelahnya, Toyota Fortuner oleng ke kanan dan bagian bodi samping kiri menghantam motor Honda Vario yang terletak di samping kiri.
Kendaraan yang terlibat dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bodi depan minibus BYD dan sepeda motor Honda Vario tampak hancur.
Bahkan, Kijang Innova mengalami kerusakan dan hancur pada bagian bodi belakang serta penyok di bagian depan, sedangkan Toyota Fortuner mengalami penyok di bodi bagian belakang.
Tak hanya itu, sebuah sepeda motor Honda Revo turut dilaporkan mengalami kerusakan atau hancur di bagian depan.
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Jawa Pos
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