Abu Anak Krakatau Hujani Jakarta, Pramono Anung Minta Warga Lakukan 5M

JawaPos.com - Paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau terdeteksi mulai menjangkau sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau seluruh warga Jakarta untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan menerapkan panduan proteksi diri 5M.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (6/9), Pramono menegaskan pentingnya respons cepat warga mengingat status Gunung Anak Krakatau saat ini berada di Level III (Siaga).

"Khususnya kepada masyarakat Jakarta, saya mengimbau untuk tetap tenang dan waspada. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau Siaga," ujar Pramono.

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Ia mengingatkan bahwa sebaran abu vulkanik telah meluas ke beberapa daerah, termasuk kawasan ibu kota.

Untuk menekan risiko terpapar partikel abu, warga diminta konsisten menjalankan langkah pencegahan dasar.

"Bila wilayahnya mulai terdampak abu vulkanik, lakukan 5M," katanya.

Adapun 5 M yang dimaksud ialah:

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1. Memakai masker