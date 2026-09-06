Abu Vulkanik Anak Krakatau Turun di Jakarta, Operasional MRT Dipastikan Tetap Normal

Layanan MRT Jakarta tetap berjalan normal kendati abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terbang sampai ke Ibu Kota. (Istimewa)
JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda), menegaskan operasional MRT Jakarta tetap berjalan normal ditengah abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menyelimuti sejumlah wilayah di Jakarta.
Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta, Rendy Primartantyo, mengatakan hingga saat ini kondisi abu vulkanik belum mengganggu layanan maupun operasional MRT Jakarta.
“Layanan MRT Jakarta saat ini tetap beroperasi normal di tengah kondisi abu vulkanik yang berdampak di sejumlah wilayah Jakarta,” ujar Rendy dalam keterangan yang diterima, Minggu (6/9).
Meski begitu, MRT Jakarta terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan potensi dampak abu vulkanik terhadap operasional layanan maupun fasilitas di stasiun.
Rendy juga menghimbau agar para pelanggan untuk menggunakan masker, khususnya ketika berada di area yang terdampak abu vulkanik.
“Pelanggan MRT Jakarta diimbau untuk menggunakan masker, khususnya saat berada di area yang terdampak abu vulkanik, serta tetap berhati-hati dalam melakukan mobilitas,” ujarnya.
Ia menyabut, untuk informasi lebih lanjut mengenai kondisi dan operasional MRT Jakarta akan disampaikan melalui kanal resmi MRT Jakarta. (*)
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Jawa Pos
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