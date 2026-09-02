El Nino Diprediksi Hingga 2027, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Langkah Darurat

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 armada mobil tangki untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau pada September ini dan El Nino hingga awal 2027.

Langkah ini diambil untuk menekan risiko kekeringan, krisis air bersih, ancaman kebakaran, hingga penurunan kualitas udara di wilayah ibu kota.

Pesiagaan tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).

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Pramono juga mengungkapkan, kondisi saat ini diperparah dengan El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027.

"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara," ujar Gubernur Pramono.

Sinergi Lintas Sektor dan Pemetaan Wilayah Rawan

Sebanyak 1.027 personel gabungan disiagakan dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, hingga mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan serta koordinasi lintas sektor turut diperkuat guna memastikan respons cepat di lapangan.

Untuk menjamin pasokan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan 29 mobil tangki hasil sinergi dari 10 instansi dan lembaga. Pemetaan kebutuhan warga pun intensif dilakukan hingga tingkat kelurahan.

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Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh jajaran agar bertindak proaktif dan tidak menunggu situasi memburuk.