El Nino Diprediksi Hingga 2027, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Langkah Darurat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjalani pendataan langsung oleh petugas BPS DKI Jakarta di kediamannya. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personel lintas instansi dan 29 armada mobil tangki untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau pada September ini dan El Nino hingga awal 2027.
Langkah ini diambil untuk menekan risiko kekeringan, krisis air bersih, ancaman kebakaran, hingga penurunan kualitas udara di wilayah ibu kota.
Pesiagaan tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Apel Jaga Jakarta Kesiapsiagaan Musim Kemarau Tahun 2026 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9).
Pramono juga mengungkapkan, kondisi saat ini diperparah dengan El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 2027.
"Terlebih dengan kondisi El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Dampaknya perlu diantisipasi, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, hingga penurunan kualitas udara," ujar Gubernur Pramono.
Sinergi Lintas Sektor dan Pemetaan Wilayah Rawan
Sebanyak 1.027 personel gabungan disiagakan dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, PAM Jaya, PMI, relawan, hingga mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan serta koordinasi lintas sektor turut diperkuat guna memastikan respons cepat di lapangan.
Untuk menjamin pasokan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan 29 mobil tangki hasil sinergi dari 10 instansi dan lembaga. Pemetaan kebutuhan warga pun intensif dilakukan hingga tingkat kelurahan.
Baca Juga:Amnesty International Desak Polisi Jaya Usut Tewasnya Bambang Setiawan di Kerusuhan Pejompongan
Gubernur Pramono menginstruksikan seluruh jajaran agar bertindak proaktif dan tidak menunggu situasi memburuk.
"Saya meminta jajaran untuk tidak menunggu masalah terjadi. Pastikan air bersih tersedia, cegah kebakaran, jaga kualitas udara dan kesehatan warga, serta pantau stok pangan. Masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menggunakan air secara bijak, mencegah sumber api, memastikan APAR tersedia, dan segera melaporkan potensi kebakaran," tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya