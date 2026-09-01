Gempa M 4,3 Guncang Cianjur Sore Ini, Getaran Terasa hingga Bandung dan Jakarta

Ilustrasi seismograf yang merekam aktivitas gempa bumi Foto: (Gulf News)
JawaPos.com - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Selasa (1/9) pukul 17.53 WIB.
Getaran gempa dangkal ini dilaporkan meluas dan dirasakan oleh warga di berbagai daerah, termasuk wilayah Kota Bandung hingga Cibubur, Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di darat, tepatnya 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur pada kedalaman 4 kilometer.
Pemicu Gempa Dipastikan Sesar Aktif
Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan Hartanto menjelaskan, melihat lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, fenomena ini tergolong sebagai gempa bumi dangkal.
"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Hartanto dalam keterangan resminya, Selasa (1/9).
Getaran Terasa Ringan hingga Kuat di Berbagai Daerah
Dampak gempa ini dirasakan dengan skala intensitas yang bervariasi di sejumlah wilayah:
- Kabupaten Cianjur: Dirasakan pada skala III - IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).
- Kota Sukabumi, Cibadak, Nagrak, Warung Kondang, Cimahi, dan Cilaku: Dirasakan pada skala II - III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu).
- Kota Bandung, Cibubur, dan Sukaraja: Dirasakan pada skala II MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen