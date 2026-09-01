Gempa M 4,3 Guncang Cianjur Sore Ini, Getaran Terasa hingga Bandung dan Jakarta

JawaPos.com - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sekitarnya pada Selasa (1/9) pukul 17.53 WIB.

Getaran gempa dangkal ini dilaporkan meluas dan dirasakan oleh warga di berbagai daerah, termasuk wilayah Kota Bandung hingga Cibubur, Jakarta.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di darat, tepatnya 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur pada kedalaman 4 kilometer.

Pemicu Gempa Dipastikan Sesar Aktif

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Selatan Hartanto menjelaskan, melihat lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, fenomena ini tergolong sebagai gempa bumi dangkal.

"Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Hartanto dalam keterangan resminya, Selasa (1/9).

Getaran Terasa Ringan hingga Kuat di Berbagai Daerah

Dampak gempa ini dirasakan dengan skala intensitas yang bervariasi di sejumlah wilayah:

- Kabupaten Cianjur: Dirasakan pada skala III - IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah).

- Kota Sukabumi, Cibadak, Nagrak, Warung Kondang, Cimahi, dan Cilaku: Dirasakan pada skala II - III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan ada truk berlalu).