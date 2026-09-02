Squid Game: The Experience Segera Hadir di Jakarta, Ini Harga Tiketnya

JawaPos.com – Penggemar serial Netflix Squid Game tak perlu lagi hanya menyaksikan permainan ikoniknya dari layar. “Squid Game: The Experience” segera hadir di Jakarta untuk umum mulai 16 Oktober 2026 di Agora Mall, Thamrin Nine, dengan harga tiket mulai Rp299 ribu.

Hadir untuk pertama kalinya di Asia Tenggara, “Squid Game: The Experience” Jakarta menjadi destinasi hiburan regional baru bagi para penggemar dari negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Berlokasi di Agora Mall, Jakarta Pusat, pengalaman ini terhubung dengan jaringan transportasi publik seperti MRT, LRT, Commuter Line, dan Kereta Bandara, sehingga mudah diakses oleh pengunjung lokal maupun internasional.

Menempati area seluas lebih dari 1.900 meter persegi, pengalaman dalam ruangan ini menghidupkan dunia serial populer Netflix “Squid Game” melalui enam ruangan bertema, tantangan interaktif, spot foto khusus, serta tata cahaya dan suara sinematik.

Pengunjung juga dapat menikmati pilihan makanan dan minuman bertema serta merchandise eksklusif yang tersedia di lokasi. Dirancang bagi pengunjung yang mencari aktivitas baru di Jakarta, pengalaman ini hadir seiring meningkatnya minat terhadap hiburan dan rekreasi dalam negeri.

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Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 1,02 miliar perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2024.

“Penantian akhirnya berakhir. Kami membuka penjualan tiket bagi para penggemar yang selama ini ingin memasuki dunia “Squid Game” dan mencoba langsung berbagai permainannya yang ikonik," ujar Chief Operating Officer PT Vista Adhya Paragon (SideQuest Worlds), Genta Gitary.

“Pengalaman imersif ini dirancang untuk dinikmati bersama keluarga dan teman. Kami tidak sabar menyambut semua pengunjung untuk memasuki arena “Squid Game: The Experience” akan beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, dengan durasi setiap sesi sekitar 75 menit," lanjutnya.

Seluruh permainan dirancang untuk menghadirkan hiburan dan kompetisi yang menyenangkan, sehingga pengalaman imersif ini dapat dinikmati oleh pengunjung berusia 13 tahun ke atas. Sedangkan pengunjung berusia di bawah 13 tahun wajib didampingi oleh orang dewasa.