Belum Tampak Pergerakan Pendemo Menuju Jakarta, Polisi: Yang Beredar di Medsos Video Lama

JawaPos.com - Aparat kepolisian memastikan belum ada pergerakan bus pendemo menuju Jakarta melalui berbagai jalur tol, termasuk Jalan Tol Cikampek yang menjadi pintu keluar-masuk Ibu Kota. Video yang beredar luas di media sosial disebut sebagai video lama.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha tidak menampik maraknya video yang beredar di media sosial. Menurut dia, video itu seolah-olah menunjukkan pergerakan massa aksi yang akan berdemo di Jakarta besok (27/8).

Namun, pantauan di lapangan sampai hari ini (26/8) tidak tampak pergerakan sebagaimana digambarkan dalam berbagai video tersebut. Kompol Sandy memastikan, dia bersama jajaran Korlantas Polri pasti memonitor arus lalu lintas di wilayah tugas masing-masing.

”Banyak video yang beredar di media sosial seolah-olah ratusan rombongan bus yang mengangkut massa dari daerah untuk berunjuk rasa pada tanggal 27 Agustus besok, padahal cuplikan video yang beredar adalah video-video lama yang dibumbui narasi tidak benar,” kata dia.

Sandy memastikan, pantauan arus lalu lintas di Jalan Tol Cikampek masih normal. Tidak terlihat rangkaian bus seperti muncul dalam berbagai unggahan media sosial. Menurut dia, video-video lama itu diambil dari berbagai agenda, kegiatan, dan event yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, bahkan ada yang diambil dari tahun lalu.

”Video-video lama tersebut diantaranya rombongan bus pariwisata dengan kegiatan lain, ada juga demo aksi buruh nasional tahun-tahun sebelumnya yang tidak relate dengan aksi massa besok,” imbuhnya.

Menurut Sandy, kondisi dan situasi di Jalan Tol Cikampek hari ini masih kondusif. Pergerakan kendaraan terpantau ramai lancar. Tidak terlihat pergerakan massa seperti muncul di media sosial. Ada pun pergerakan kendaraan kemarin (25/8) terpantau meningkat karena libur nasional.

”Kalau kemarin masyarakat yang libur wisata liburan nasional, kalau hari ini lalu lintas normal saja, aktivitas seperti biasa, tidak ada yang menonjol,” imbuhnya.