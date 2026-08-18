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Antara
Selasa, 18 Agustus 2026 | 22.45 WIB

Dishub DKI Imbau Hindari kawasan Monas dan Sudirman Imbas Demo Mahasiswa

Massa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6). (ANTARA/Khaerul Izan) - Image

Massa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6). (ANTARA/Khaerul Izan)

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengimbau masyarakat menghindari sejumlah kawasan yang berpotensi terdampak aksi penyampaian unjuk rasa khususnya Gedung DPR/MPR RI, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan M.H. Thamrin, dan kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Selain lokasi tersebut, masyarakat juga diimbau mengantisipasi titik yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya massa, antara lain Tugu Proklamasi, LBH Jakarta di Jalan Diponegoro, serta depan SMPN 8 di Jalan Pegangsaan Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, Selasa, mengatakan masyarakat yang akan melintasi kawasan tersebut diharapkan menyesuaikan waktu perjalanan dan mempertimbangkan jalur alternatif.

“Petugas kami siagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan menjaga mobilitas masyarakat,” kata Budi.

Dia menyampaikan, rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menyiagakan 60 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat aksi penyampaian pendapat.

Budi mengatakan Dishub DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan kepolisian serta unsur terkait dalam melakukan pengaturan lalu lintas.

Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas, berhati-hati dalam berkendara, serta memanfaatkan transportasi umum dan jalur alternatif apabila terjadi perubahan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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