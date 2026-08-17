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Ilham Safutra
Senin, 17 Agustus 2026 | 23.18 WIB

Lari Lintas Juang, Cara Siswa SMA-SMP Labschool Meriahkan Kemerdekaan RI

Siswa SMA Labschool Ciracas mengikuti Lari Lintas Juang sebagai prosesi pelantikan pengurus MPK dan OSIS pada Senin (17/8/2026). (Dok SMA Labschool Ciracas) - Image

Siswa SMA Labschool Ciracas mengikuti Lari Lintas Juang sebagai prosesi pelantikan pengurus MPK dan OSIS pada Senin (17/8/2026). (Dok SMA Labschool Ciracas)

JawaPos.com - Siswa dari SMP dan SMA Labschool menggunakan cara unik dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu dengan menggelar Lari Lintas Juang (Lalinju).

Lari Lintas Juang itu diikuti oleh seluruh siswa SMP dan SMA Labschool Rawamangun, Kebayoran, Cibubur, Cirendeu, Bintaro, dan Ciracas. Mereka berlari dari Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, menuju enam lokasi sekolah masing-masing.

Berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026, kegiatan itu merupakan bagian dari proses pembentukan karakter serta kepemimpinan siswa, khususnya bagi calon pengurus OSIS dan MPK.

Kegiatan itu mempertemukan calon pengurus OSIS dan MPK dengan para pengurus yang akan mengakhiri masa baktinya, sehingga menjadi bagian dari proses regenerasi sekaligus transfer nilai dan pengalaman kepemimpinan antargenerasi.

Peserta Lari Lintas Juang dilepas langsung oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin dalam acara apel kebangsaan. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya meneladani perjuangan para pahlawan serta menjaga semangat kebangsaan sebagai generasi penerus.

Peserta SMA berlari menempuh jarak sekitar 17 kilometer, sedangkan peserta SMP menempuh sekitar 8 kilometer. Jarak tersebut menjadi simbol tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menggambarkan semangat, ketangguhan, dan daya juang yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Ketua Umum Yayasan Sumber Setia Berkah dan Kepala BPH Labschool Ciracas Hariyadi Sukamdani mengatakan, ajang Lari Lintas Juang menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat perjuangan dan nasionalisme di kalangan civitas Labschool

“Kami mendukung sepenuhnya kegiatan tahunan Lari Lintas Juang ini yang bertujuan menanamkan jiwa patriotik cinta tanah air dan menjaga kebugaran siswa. Menuju Indonesia Emas 2045, kita perlu mempersiapkan generasi muda yang memiliki daya juang tinggi dan semangat kebangsaan,” ujarnya di Jakarta pada Senin (17/8). 

Kepala SMA Labschool Ciracas Risang Danardana mengatakan, keikutsertaan SMA Labschool Ciracas dalam Lari Lintas Juang merupakan wujud komitmen sekolah dalam menanamkan nilai-nilai patriotisme, kepemimpinan, disiplin, serta semangat pantang menyerah kepada para siswa.

Editor: Ilham Safutra
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