HUT ke-81 RI: Pramono Anung Buka Suara Soal Jakarta Masuk 50 Kota Global Terbaik

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjadi inspektur upacara Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota Jakarta, Senin (17/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Balai Kota Jakarta, Senin (17/8).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata untuk mewujudkan target Jakarta masuk dalam 50 besar kota global terbaik pada 2030.
Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
"Alhamdulillah, pelaksanaan upacara berlangsung baik, lancar, dan khidmat. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dikenang dan dirayakan, melainkan amanah yang harus dijaga dan diisi dengan kerja nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Pramono, Senin (17/8).
Kinerja Ekonomi Kokoh dan Target Kota Global
Ketahanan ekonomi Jakarta saat ini menunjukkan tren positif. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,52 persen dengan kontribusi sebesar 16,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara tingkat inflasi tetap terjaga di angka 2,5 persen.
Pramono menegaskan, capaian ekonomi ini harus berbanding lurus dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan warga. Pemprov DKI terus mengarahkan pembangunan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan sosial.
"Pencapaian ini menjadi dorongan guna memastikan kemajuan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan Jakarta diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal," tuturnya.
Penguatan Sumber Daya Manusia dan Layanan Publik
Di bidang pembangunan manusia, Jakarta mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi secara nasional sebesar 85,05 pada 2025. Akses pendidikan dan kesejahteraan terus diperluas melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, program padat karya, hingga dukungan bagi Sekolah Rakyat.
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