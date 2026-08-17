Dari Italia, Jay Idzes Kirim Salam Hangat untuk HUT ke-81 RI

Pemain Sassuolo dan kapten timnas Indonesia Jay Idzes ucapkan momen bahagia di HUT ke-81 RI. (Jay Idzes)

JawaPos.com - Bek andalan Sassuolo, Jay Idzes, mengirim salam hangat dari Italia untuk HUT ke-81 Republik Indonesia. Kapten Timnas Indonesia itu menyampaikan pesannya lewat unggahan video dalam akun instagram resmi Sassuolo, Senin (17/8/2026).

Tepat hari ini, Senin (17/8/2026), Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Meski tengah berada jauh di Italia, Jay Idzes turut memperingati momentum penting negaranya.

"Halo teman-teman di Indonesia apa kabar? Kumaha damang Indonesia? Piye kabare?," kata Jay Idzes dalam instagram resmi Sassuolo, Senin (17/8/2026).

"Jay Idzes di sini. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka,” sambungnya.

Salah satu rekan Jay Idzes di Sassuolo, Kieron Bowie, juga turut menyampaikan salam hangat untuk HUT ke-81 RI. Striker asal Skotlandia itu berharap Indonesia semakin maju.

"Salam hangat dari Italia. Tetaplah bangga, tetap bersatu, dan terus maju. Merdeka," tutur Bowie.

Jay Idzes merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Meski demikian, kecintaannya terhadap Indonesia tak pernah luntur dengan bukti turut merayakan HUT ke-81 RI.

Sementara, Jay Idzes saat ini tengah bersiap untuk kembali merumput bersama Sassuolo setelah sebelumnya menepi cukup laman akibat cedera. Bek berpostur 190cm itu tercatat sudah melewatkan tujuh laga pramusim bersama skuad Neroverdi - julukan Sassuolo.