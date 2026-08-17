Bebas Tepat di HUT ke-81 RI, 43 Narapidana Rutan Salemba Resmi Pulang Hari Ini

43 warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba bebas usai mendapatkan remisi di HUT ke 81 RI, Senin (17/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Kegembiraan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan di balik jeruji besi. Sebanyak 679 warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba resmi menerima Remisi Umum (RU) pada Senin (17/8).
Dari ratusan penerima hak pengurangan masa hukuman tersebut, 43 narapidana di antaranya bisa langsung menghirup udara bebas.
Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo menuturkan, pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghargaan negara bagi warga binaan yang terus menunjukkan iktikad baik.
"Remisi ini merupakan bentuk apresiasi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan, sekaligus menjadi stimulus agar mereka terus berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan," ujar Wahyu, Senin (17/8).
Rincian Penerima Remisi Kemerdekaan di Rutan Salemba
Berdasarkan data resmi per 17 Agustus 2026, Rutan Salemba saat ini dihuni oleh 2.322 orang, yang terdiri dari 1.419 tahanan dan 903 narapidana. Dari total 680 narapidana yang diajukan, sebanyak 679 orang dinyatakan lolos verifikasi dan berhak mengantongi Surat Keputusan (SK) Remisi Umum.
Skema potongan masa tahanan yang diberikan terbagi menjadi dua kategori utama:
- Remisi Umum I (RU I): Diberikan kepada 625 narapidana yang masih harus menyelesaikan sisa masa pidananya.
- Remisi Umum II (RU II): Diberikan kepada 54 narapidana, di mana 43 orang di antaranya dinyatakan langsung bebas tepat pada hari Kemerdekaan.
Durasi pemotongan hukuman bervariasi. Sebanyak 121 orang mendapat pengurangan 1 bulan, 286 orang mendapat 2 bulan, 207 orang mendapat 3 bulan, 45 orang mendapat 4 bulan, dan 20 orang memperoleh pengurangan masa pidana tertinggi hingga 5 bulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi