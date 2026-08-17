Indonesia Merdeka 81 Tahun, Sudahkah Masyarakat Merdeka Finansial? 

Ilustrasi financial freedom. (Magnific)
JawaPos.com - Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, persoalan kemerdekaan finansial masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi sejumlah individu di Indonesia.
Pasalnya, kemerdekaan finansial tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan atau kepemilikan rumah, tetapi juga kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
Perencana Keuangan Andy Nugroho mengatakan, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya merdeka secara finansial. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2026 masih terdapat 8,07 persen penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin atau sekitar 22,93 juta orang.
“Kalau ingin dikatakan seluruh penduduknya sudah merdeka finansial, tentunya belum,” ujar Andy saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (17/8).
Andy mengatakan, untuk kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mapan juga perlu dilihat lebih jauh. Pasalnya, kondisi ekonomi yang lebih baik belum otomatis membuat seseorang terbebas dari persoalan finansial.
“Untuk tahu apakah sudah merdeka finansial temtu fokus kita ke 91,93 persen penduduk yang ekonominya lebih baik. Dari angka tersebut juga harus didalami lagi apakah meskipun secara ekonomi lebih mapan, mereka benar-benar sudah merdeka secara finansial,” jelasnya.
Sementara itu, Perencana Keuangan, Prita Ghozie, mengatakan kemerdekaan finansial dapat dilihat dari arus kas bulanan positif, mampu mengelola utang dengan sehat, mempunyai dana darurat, serta memiliki aset untuk kebutuhan masa depan.
“Merdeka finansial ditandai dengan kondisi keuangan yang sehat: memiliki cashflow bulanan positif, pengelolaan utang dengan sehat, memiliki dana darurat, dan memiliki aset untuk masa depan,” ujar Prita saat dihubungi secara terpisah.
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Jawa Pos
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