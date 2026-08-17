HUT ke-81 RI, KAI Commuter Berlakukan Tarif Khusus Rp 8 pada 17 Agustus 2026

Foto drone suasana Rangkaian KRL melewati kawasan Manggarai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, KAI Commuter memberlakukan tarif Rp 8 pada seluruh perjalanan Commuter Line Jabodetabek sepanjang hari khusus pada 17 Agustus 2026.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan promo tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan khusus bagi pengguna Commuter Line Jabodetabek.
“Pengguna Commuter Line Jabodetabek yang ingin menikmati layanan ini tinggal datang ke stasiun dan tap-in menggunakan KMT dengan saldo minimal Rp5.000,” ujar Karina dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8).
Karina mengatakan, selain memberikan promo harga KAI Commuter juga menyelenggarakan agenda pembagian kopi gratis dan roti cokelat serta Bendera Merah Putih bagi para pengguna Commuter Line di Stasiun Juanda dan BNI City sebanyak 2.500 cup.
Ia mengatakan hal ini menjadi salah satu cara menghargai perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan dan ikut memeriahkan momen dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI.
“Pada momen HUT ke-81 RI ini juga KAI Commuter meluncurkan Kartu Multi Trip (KMT) edisi spesial HUT RI ke-81 yang sudah dapat dibeli di seluruh Stasiun Commuter Line Jabodetabek mulai Sabtu kemarin. Tersedia 5.000 pcs kartu yang dijual dengan 3 desain yang berbeda dengan harga Rp 40.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000,” ujarnya.
Khusus peringatan HUT RI ini diprediksi akan terjadi lonjakan pengguna Commuter Line Jabodetabek di stasiun-stasiun yang berlokasi di pusat perayaan seperti Stasiun Juanda, Gondangdia, dan Sudirman.
Untuk itu KAI Commuter mengoperasikan 1.065 perjalanan Commuter Line yang seharusnya hanya 1.032 perjalanan pada hari libur.
Baca Juga:Detik-detik Pilot Rafale dari Skadron 12 TNI AU Ucapkan Selamat HUT ke-81 RI dari Dalam Kokpit
KAI Commuter juga akan menambah petugas pengamanan dan petugas pelayanan serta fasilitas layanan tambahan di stasiun-stasiun tersebut dan akan memberlakukan penyekatan dan pengaturan antrean menuju area peron stasiun jika terjadi lonjakan dan penumpukan pengguna di area peron.
KAI Commuter mengingatkan kembali, bagi pengguna Commuter Line Jabodetabek yang membawa anak minimal usia 3 tahun atau tinggi minimal 90 cm sudah diwajibkan untuk membeli tiket. Pastikan anak-anak selalu dalam pengawasan selama dalam perjalanan dan selalu utamakan keselamatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi