HUT ke-81 RI, KAI Commuter Berlakukan Tarif Khusus Rp 8 pada 17 Agustus 2026

JawaPos.com - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, KAI Commuter memberlakukan tarif Rp 8 pada seluruh perjalanan Commuter Line Jabodetabek sepanjang hari khusus pada 17 Agustus 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan promo tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan khusus bagi pengguna Commuter Line Jabodetabek.

“Pengguna Commuter Line Jabodetabek yang ingin menikmati layanan ini tinggal datang ke stasiun dan tap-in menggunakan KMT dengan saldo minimal Rp5.000,” ujar Karina dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8).

Karina mengatakan, selain memberikan promo harga KAI Commuter juga menyelenggarakan agenda pembagian kopi gratis dan roti cokelat serta Bendera Merah Putih bagi para pengguna Commuter Line di Stasiun Juanda dan BNI City sebanyak 2.500 cup.

Ia mengatakan hal ini menjadi salah satu cara menghargai perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan dan ikut memeriahkan momen dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI.

“Pada momen HUT ke-81 RI ini juga KAI Commuter meluncurkan Kartu Multi Trip (KMT) edisi spesial HUT RI ke-81 yang sudah dapat dibeli di seluruh Stasiun Commuter Line Jabodetabek mulai Sabtu kemarin. Tersedia 5.000 pcs kartu yang dijual dengan 3 desain yang berbeda dengan harga Rp 40.000 sudah termasuk saldo Rp 10.000,” ujarnya.

Khusus peringatan HUT RI ini diprediksi akan terjadi lonjakan pengguna Commuter Line Jabodetabek di stasiun-stasiun yang berlokasi di pusat perayaan seperti Stasiun Juanda, Gondangdia, dan Sudirman.

Untuk itu KAI Commuter mengoperasikan 1.065 perjalanan Commuter Line yang seharusnya hanya 1.032 perjalanan pada hari libur.

KAI Commuter juga akan menambah petugas pengamanan dan petugas pelayanan serta fasilitas layanan tambahan di stasiun-stasiun tersebut dan akan memberlakukan penyekatan dan pengaturan antrean menuju area peron stasiun jika terjadi lonjakan dan penumpukan pengguna di area peron.