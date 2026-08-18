Semarak HUT RI ke-81! Bank Mandiri Tebar Ragam Promo Spesial bagi Nasabah

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Bank Mandiri menghadirkan berbagai penawaran spesial bagi nasabah melalui program FOMO (Fokus Promo) dengan mengusung “Selebrasi Meriah, Promo Melimpah”. Melalui program ini, nasabah dapat menikmati beragam keuntungan, mulai dari harga spesial Rp17.000 hingga potongan harga s.d Rp1,7 juta, yang dapat diperoleh menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri, Mandiri Kartu Kredit, Mandiri Kartu Debit, maupun Livin’ SUKHA.

SVP Digital Marketing Bank Mandiri Diah Eka Purwanti mengatakan, rangkaian promo HUT RI ke-81 yang tergabung dalam program FOMO menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan nilai tambah dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

“Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia kami rayakan dengan menghadirkan berbagai promo yang dekat dengan keseharian masyarakat. Semangat ini sejalan dengan upaya Bank Mandiri menghadirkan pengalaman Nyaman Bersama Mandiri melalui layanan dan solusi yang memberikan kemudahan serta service yang me-Menangkan bagi nasabah, mulai dari kuliner, belanja, hiburan, hingga kebutuhan rumah tangga,” ujar Diah, dalam keterangan resminya, Senin (17/8).

Pada kategori kuliner, nasabah dapat menikmati berbagai promo spesial di sejumlah merchant favorit. Penawaran tersebut mencakup harga mulai Rp17.000, diskon hingga 50%, serta potongan harga mencapai Rp200.000.

Beragam promo kuliner tersebut dapat dinikmati di merchant seperti Teras by Plataran, Putu Made, Seribu Rasa, Indah Jaya Minang, Dewata, Dapur Solo, dan berbagai merchant lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nasabah juga dapat memperoleh diskon hingga Rp45.000 melalui GrabFood dan GrabDineOut, serta menikmati promo Point Coffee dengan harga spesial Rp17.000 menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri.

Kemudian, untuk kebutuhan fesyen dan ritel, nasabah dapat memperoleh potongan harga hingga Rp1,7 juta di Voila.id menggunakan Mandiri Kartu Kredit, diskon 17% hingga Rp500 ribu di Metro Department Store, serta potongan hingga 50% di sejumlah merek Valiram Group. Sementara untuk belanja daring, tersedia diskon hingga 9% atau Rp810.000 di Blibli, serta hingga 17% atau Rp170.000 di Shopee dan Tokopedia pada periode tertentu.

Promo juga mencakup kebutuhan rumah tangga, belanja harian, kecantikan, dan hiburan. Nasabah dapat memperoleh kupon elektronik Rp170.000 di sejumlah merchant kebutuhan rumah tangga, potongan hingga 20% di Tiptop menggunakan QR Bayar Livin’ by Mandiri, serta potongan hingga 20% di XXI dengan menukarkan Livin’poin.

“Nasabah dapat memilih promo sesuai kebutuhan sekaligus menikmati kemudahan bertransaksi menggunakan berbagai solusi Bank Mandiri,” ujar Diah.

Selain promo merchant, Bank Mandiri menghadirkan penawaran untuk produk dan layanan perbankan, termasuk cashback Rp170.000 untuk pembukaan Tabungan NOW melalui Livin’ by Mandiri dengan kode promo TABNOW81, serta cashback Rp25.000 untuk pembukaan Tabungan Next-G. Pengajuan Mandiri Kartu Kredit juga menawarkan welcome bonus hingga Rp1,5 juta dan bebas biaya keanggotaan hingga satu tahun untuk jenis kartu tertentu.