BNPP RI Gelar Upacara HUT ke-81 RI Serentak di 15 Wilayah Perbatasan Negara

JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia secara serentak di 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada Senin, 17 Agustus 2026.

Pelaksanaan upacara tersebut menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang diselenggarakan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra di kawasan perbatasan negara.

Adapun peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.

Tema tersebut menjadi landasan semangat peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan komitmen untuk memperkuat kedaulatan, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, mengatakan pelaksanaan upacara di 15 PLBN merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperingati kemerdekaan hingga ke kawasan perbatasan.

“Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di 15 PLBN merupakan wujud kehadiran negara di kawasan perbatasan. Selain memperingati kemerdekaan, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan bersama masyarakat di perbatasan,” ujar Makhruzi, Minggu (16/8/2026).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Nomor 35.04-692 Tahun 2026, pelaksanaan upacara di masing-masing PLBN akan dipimpin oleh jajaran Komisi II DPR RI, pejabat pimpinan tinggi madya (Eselon I), atau pejabat setara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP, maupun kementerian/lembaga mitra.

Sebagai informasi, pejabat yang akan bertugas menjadi Inspektur Upacara di 15 PLBN Terpadu adalah:

1. PLBN Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dipimpin Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman.