Acara Kacau, EO Tangsel Fun Walk 2026 Minta Maaf dan Disanksi Tak Boleh Bikin Event Lagi

JawaPos.com - Penyelenggara Tangsel Fun Walk & Run Festival 2026 akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf terbuka menyusul gelombang kekecewaan peserta. Seluruh kendala dan kekurangan yang terjadi dalam acara tersebut diakui murni merupakan tanggung jawab pihak panitia.

Kisruh yang mencuat di media sosial ini meliputi berbagai persoalan teknis, mulai dari proses pengambilan race pack, ketersediaan jersey, minimnya pengawas atau marshal di sepanjang rute, hingga keterlambatan pembagian medali finisher bagi para peserta.

Melalui video resmi yang diunggah di akun Instagram @funwalkfestival pada Senin (3/8), penanggung jawab acara, Aditya, menyatakan komitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Melalui pernyataan ini saya mengakui bahwa semua yang terjadi merupakan tanggung jawab saya sebagai penyelenggara acara," ujar Aditya.

Selain video permohonan maaf, pihak panitia juga merilis pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa medali bukan sekadar penanda garis akhir, melainkan bentuk apresiasi atas perjuangan peserta. Panitia berjanji segera menuntaskan proses distribusi medali yang sempat tertunda.

Bagi peserta yang belum menerima haknya, panitia meminta agar segera menghubungi akun Instagram resmi @funwalkfestival melalui fitur pesan langsung (direct message) dengan melampirkan foto sebagai bukti pendukung pendataan. Kegiatan ini sendiri ditegaskan sepenuhnya diselenggarakan oleh pihak Terang Kreasi.

Pemkot Tangsel Tegaskan Bukan Acara Resmi Pemerintah Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangsel melalui akun Instagram resminya menegaskan bahwa Tangsel Fun Run & Walk bukanlah program maupun kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangsel ataupun Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan.

Dispora Tangsel menyatakan menghormati setiap inisiatif positif dalam mengembangkan olahraga rekreasi. Namun, segala bentuk pelaksanaan yang diinisiasi pihak ketiga sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab penyelenggara sesuai aturan hukum yang berlaku.