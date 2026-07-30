Marak Pencurian Kursi Taman dan Bunga, Pemkot Surabaya Tegaskan Sanksi bagi Pelaku

JawaPos.com - Aksi pencurian fasilitas umum, yakni kursi taman dan bunga di median jalan, menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Surabaya).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa fasilitas umum merupakan milik bersama. Pihaknya pun tak segan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencurian atau perusakan aset publik.

"Kalau melihat bunga taman, kursi, atau fasilitas umum yang baik, mari kita jaga bersama karena itu milik seluruh warga Surabaya. Kalau ada yang mengambil atau merusaknya, silakan dilaporkan," ujarnya, Kamis (30/7).

Menurut Eri, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi kunci menjaga fasilitas publik tetap terawat.

Kerusakan atau hilangnya fasilitas umum akan mengurangi kenyamanan warga sekaligus membebani anggaran daerah. Ia meyakini kota yang bersih dan tertata mampu menarik wisatawan serta investasi.



"Kota yang indah dan terawat akan membuat masyarakat nyaman sekaligus menarik lebih banyak pengunjung. Karena itu, menjaga aset kota bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama," imbuh Eri.



Selama ini, Pemkot Surabaya telah mengingatkan masyarakat agar menjaga aset publik. Apabila masih ditemukan pencurian, perusakan, pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



"Kami sudah berulang kali mengingatkan soal pentingnya menjaga fasilitas umum yang menjadi aset kota. Karena itu, jika ada pelanggaran yang terbukti, tentu akan ada sanksi agar tidak terulang kembali," tegasnya.

Wali Kota Eri menekankan pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi menjadi kunci untuk menjaga fasilitas publik yang telah dibangun, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat.