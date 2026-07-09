10 Rute Transjakarta dari Blok M ke Monas, Ada yang Langsung Tanpa Transit

JawaPos.com - Mencari cara naik Transjakarta dari Blok M ke Monumen Nasional (Monas)? Pilihan paling praktis adalah menggunakan Transjakarta Koridor 1 rute Blok M–Kota karena penumpang bisa langsung turun di Halte Monas tanpa perlu berpindah bus.

Selain rute langsung tersebut, tersedia sejumlah alternatif perjalanan menggunakan kombinasi koridor BRT, layanan Non-BRT, hingga integrasi dengan MRT Jakarta. Pilihan ini dapat disesuaikan dengan lokasi keberangkatan, kondisi lalu lintas, maupun kebutuhan perjalanan wisata.

Berikut 10 rute Transjakarta dari Blok M ke Monas yang mudah diikuti.

1. Koridor 1 Blok M–Kota (Tanpa Transit) Ini merupakan rute paling sederhana bagi wisatawan maupun masyarakat yang ingin menuju Monas.

Baca Juga:7 Stasiun Penting untuk Naik LRT dari Harjamukti ke Dukuh Atas dan Waktu Tempuhnya

Naik bus Transjakarta Koridor 1 dari Terminal Blok M dengan tujuan Kota, kemudian turun langsung di Halte Monas tanpa perlu transit.

2. Koridor 1 dan Rute 1A Pantai Maju–Balai Kota Dari Blok M, naik Koridor 1 dan turun di Halte Sarinah atau Bundaran HI.

Selanjutnya, lanjutkan perjalanan menggunakan bus Non-BRT rute 1A Pantai Maju–Balai Kota dan turun di Halte Balai Kota.

Dari halte tersebut, Monas dapat dijangkau dengan berjalan kaki.

3. Koridor 1 dan Koridor 2 Naik Koridor 1 dari Blok M menuju Harmoni Central Busway. Setelah itu, transit ke Koridor 2 jurusan Pulogadung dan turun di Halte Monas.