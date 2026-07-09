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Rian Alfianto
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.32 WIB

10 Rute Transjakarta dari Blok M ke Monas, Ada yang Langsung Tanpa Transit

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa) - Image

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)

JawaPos.com - Mencari cara naik Transjakarta dari Blok M ke Monumen Nasional (Monas)? Pilihan paling praktis adalah menggunakan Transjakarta Koridor 1 rute Blok M–Kota karena penumpang bisa langsung turun di Halte Monas tanpa perlu berpindah bus.

Selain rute langsung tersebut, tersedia sejumlah alternatif perjalanan menggunakan kombinasi koridor BRT, layanan Non-BRT, hingga integrasi dengan MRT Jakarta. Pilihan ini dapat disesuaikan dengan lokasi keberangkatan, kondisi lalu lintas, maupun kebutuhan perjalanan wisata.

Berikut 10 rute Transjakarta dari Blok M ke Monas yang mudah diikuti.

1. Koridor 1 Blok M–Kota (Tanpa Transit)

Ini merupakan rute paling sederhana bagi wisatawan maupun masyarakat yang ingin menuju Monas.

Naik bus Transjakarta Koridor 1 dari Terminal Blok M dengan tujuan Kota, kemudian turun langsung di Halte Monas tanpa perlu transit.

2. Koridor 1 dan Rute 1A Pantai Maju–Balai Kota

Dari Blok M, naik Koridor 1 dan turun di Halte Sarinah atau Bundaran HI.
Selanjutnya, lanjutkan perjalanan menggunakan bus Non-BRT rute 1A Pantai Maju–Balai Kota dan turun di Halte Balai Kota.

Dari halte tersebut, Monas dapat dijangkau dengan berjalan kaki.

3. Koridor 1 dan Koridor 2

Naik Koridor 1 dari Blok M menuju Harmoni Central Busway. Setelah itu, transit ke Koridor 2 jurusan Pulogadung dan turun di Halte Monas.

4. Koridor 1 dan Koridor 3

Penumpang dapat menggunakan Koridor 1 dari Blok M lalu turun di Halte Harmoni.
Dari halte tersebut, pindah ke Koridor 3 arah Kalideres (via Veteran) dan turun di Halte Monas.

Editor: Sabik Aji Taufan
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