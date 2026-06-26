Mulai 30 Juni 2026, Dua Rute Transjakarta Ini Berhenti Beroperasi, Apa Saja?

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi mengumumkan penyesuaian layanan besar-besaran yang akan berdampak langsung pada mobilitas warga ibu kota.

Mulai 30 Juni 2026, dua rute sibuk, yakni Rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan Rute 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan), dipastikan hanya akan beroperasi hingga akhir bulan ini.

Langkah ini diambil manajemen setelah melakukan evaluasi berkala terhadap pola perjalanan pelanggan. Berdasarkan data operasional, ditemukan adanya tingkat tumpang tindih (overlapping) yang cukup tinggi dengan rute Transjakarta lainnya di koridor yang sama.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza menjelaskan, penataan ini bukan memangkas layanan, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi jaringan angkutan umum agar lebih adaptif.

Melalui kebijakan ini, sebanyak 25 armada bus dari kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute lain yang memiliki kepadatan penumpang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mempersingkat waktu tunggu (headway) tanpa mengorbankan akses mobilitas masyarakat.

"Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Welfizon, Jumat (26/6).