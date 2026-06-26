Mulai 30 Juni 2026, Dua Rute Transjakarta Ini Berhenti Beroperasi, Apa Saja?

Sejumlah penumpang menunggu kedatangan bus TransJakarta tujuan Bandara Soekarno-Hatta di terminal Blok M, Jakarta, Jumat (12/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi mengumumkan penyesuaian layanan besar-besaran yang akan berdampak langsung pada mobilitas warga ibu kota.
Mulai 30 Juni 2026, dua rute sibuk, yakni Rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan Rute 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan), dipastikan hanya akan beroperasi hingga akhir bulan ini.
Langkah ini diambil manajemen setelah melakukan evaluasi berkala terhadap pola perjalanan pelanggan. Berdasarkan data operasional, ditemukan adanya tingkat tumpang tindih (overlapping) yang cukup tinggi dengan rute Transjakarta lainnya di koridor yang sama.
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza menjelaskan, penataan ini bukan memangkas layanan, melainkan strategi untuk meningkatkan efisiensi jaringan angkutan umum agar lebih adaptif.
Melalui kebijakan ini, sebanyak 25 armada bus dari kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute lain yang memiliki kepadatan penumpang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mempersingkat waktu tunggu (headway) tanpa mengorbankan akses mobilitas masyarakat.
"Kami secara berkala melakukan evaluasi terhadap setiap layanan berdasarkan pola perjalanan pelanggan dan kinerja operasional. Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Welfizon, Jumat (26/6).
Welfizon juga menjamin bahwa seluruh fasilitas publik di sepanjang rute yang ditata, mencakup 47 titik di rute 1N dan 68 titik di rute 10D, akan tetap terlayani dengan baik melalui rute alternatif yang telah disiapkan. "Kami telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman," tambahnya.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan