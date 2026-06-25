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Ryandi Zahdomo
Kamis, 25 Juni 2026 | 22.22 WIB

Konser Mahalini, Padi Reborn, dan Tarif Transjakarta Rp 1 Meriahkan Menuju 5 Abad Jakarta

Peserta mengikuti Pawai Defile 17 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta saat Car Free Day (CFD) dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke Thamrin City, Jakarta, Minggu (21/6/2026). - Image

Peserta mengikuti Pawai Defile 17 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta saat Car Free Day (CFD) dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke Thamrin City, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta merayakan momen historis menuju lima abad perjalanan kota dengan menggelar pesta rakyat besar-besaran akhir pekan ini, 27–28 Juni 2026. 

Berpusat di kawasan ikonik Bundaran Hotel Indonesia (HI), malam puncak HUT ke-499 Jakarta ini bakal menghadirkan panggung hiburan gratis yang dimeriahkan oleh musisi papan atas seperti Padi Reborn hingga Mahalini.

Tidak hanya menyuguhkan konser musik spektakuler, warga yang datang juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas publik gratis serta tarif transportasi umum super murah. Langkah ini menjadi bagian dari kado spesial Pemprov DKI untuk seluruh masyarakat.

Jadwal Konser "Menuju 5 Abad Jakarta" dan Deretan Artisnya

Kemeriahan malam puncak akan dibagi menjadi dua hari dengan konsep yang berbeda. Pada Sabtu, 27 Juni 2026, Bundaran HI akan disulap menjadi panggung megah bertajuk "Menuju 5 Abad Jakarta" mulai pukul 15.30 hingga 22.00 WIB.

Selain Padi Reborn dan Mahalini, panggung festival ini juga akan diramaikan oleh Adrian Khalif, Cici Paramida, Mollucan Soul, Sania, Skarbu, hingga Pasming Based. Kehadiran para musisi ini akan dipercantik dengan pertunjukan multimedia modern. Mulai dari lighting show, video mapping, flying LED, hingga instalasi seni ramah lingkungan.

Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, mengungkapkan bahwa usia ke-499 ini adalah batu pijakan penting bagi masa depan Jakarta sebagai kota global yang tetap menghargai akar budayanya.

"HUT tahun ini kami isi dengan berbagai kado bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih nyaman, kemudahan mobilitas, hingga hiburan dan kegiatan budaya. Seluruh rangkaian ini merupakan wujud nyata transformasi Jakarta," ujar perempuan yang akrab disapa Eli tersebut, Kamis (25/6).

Ada Pawai Balon Raksasa dan Tari Massal Hari Minggu

Keseruan dipastikan berlanjut pada Minggu pagi, 28 Juni 2026, melalui agenda "Jakarta Penuh Warna". Acara yang dimulai pukul 06.00 hingga 10.00 WIB ini mengambil momentum Car Free Day di kawasan Bundaran HI.

Warga bisa menikmati berbagai aktivitas seru, mulai dari olahraga PoundFit bersama, marching band, hingga aksi pilah sampah. Salah satu daya tarik utamanya adalah pawai balon raksasa yang akan bergerak dari area Sarinah menuju Bundaran HI.

Editor: Ilham Safutra
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