Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai tersambung 100 persen.
JawaPos.com - Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai tersambung 100 persen setelah PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) menuntaskan proses pengangkatan dan pemasangan girder terakhir.
"Girder terakhir tersebut terpasang di atas area Double Double Track (DDT) Manggarai, yang menjadi salah satu titik paling kritikal dalam keseluruhan proyek," kata Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, di Jakarta, Rabu (8/7).
Iwan mengatakan, dengan terpasangnya girder terakhir ini, seluruh rangkaian pekerjaan pengangkatan girder di sepanjang koridor Velodrome–Manggarai telah tersambung 100 persen.
"Ini menandai rampungnya salah satu tahapan konstruksi paling menantang dalam pembangunan LRT Jakarta Fase 1B," kata dia.
Ia menjelaskan bahwa area DDT Manggarai sejak awal menjadi perhatian khusus karena berada tepat di atas jalur kereta eksisting dengan intensitas operasional yang tinggi.
Pelaksanaan pengangkatan girder di kawasan ini juga membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan working window yang terbatas agar tetap selaras dengan operasional perkeretaapian yang terus berjalan.
Menurut Iwan, area DDT Manggarai merupakan titik kritikal terakhir dalam pembangunan LRT
Jakarta Fase 1B.
“Keberhasilan pengangkatan girder terakhir di titik ini menjadi capaian penting bagi seluruh tim di lapangan, karena tantangannya bukan hanya pada aspek teknis konstruksi, tetapi juga pada koordinasi keselamatan dengan operasional perkeretaapian yang tetap berlangsung,” katanya.
Ia mengatakan rampungnya seluruh pekerjaan pengangkatan girder ini semakin memperkuat progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang hingga minggu keempat Juni 2026 telah
mencapai 94,061 persen.
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