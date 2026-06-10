Harga BBM Naik! KRL hingga LRT Jadi Opsi Transportasi Paling Hemat untuk Pekerja Jalur Bekasi-Jakarta

Ilustrasi layanan LRT Jakarta. (Instagram LRT Jakartw)
JawaPos.com - Harga BBM nonsubsidi yang naik gila-gilaan membuat banyak pekerja mulai menghitung ulang biaya perjalanan harian mereka dari rumah ke kantor.
Bagi warga Bekasi Raya yang setiap hari berangkat ke Jakarta, transportasi umum bisa menjadi pilihan paling hemat sekaligus efisien untuk menjangkau kawasan perkantoran di Sudirman, Thamrin, Kuningan, hingga Cawang.
Setidaknya ada empat moda transportasi utama yang bisa dimanfaatkan para komuter dari Bekasi, mulai dari KRL Commuter Line, LRT Jabodebek hingga layanan bus Transjabodetabek yang terintegrasi dengan pusat bisnis Jakarta.
Dengan tarif mulai dari Rp 3.000 hingga belasan ribu rupiah, moda transportasi ini menjadi alternatif yang jauh lebih ekonomis dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi di tengah kenaikan harga BBM.
KRL masih menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan pekerja dari Bekasi menuju Jakarta.
Keunggulan utama KRL adalah waktu tempuh yang relatif konsisten karena tidak terpengaruh kemacetan jalan raya. Selain itu, tarifnya juga sangat terjangkau.
Terdapat dua jalur utama yang melayani perjalanan dari Bekasi Raya menuju Jakarta, yakni Bekasi–Manggarai–Jakarta Kota dan Cikarang–Jatinegara–Manggarai.
Dari Stasiun Manggarai, penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju berbagai kawasan perkantoran seperti Sudirman, Thamrin, Kuningan, hingga Tanah Abang.
Tarif KRL dimulai dari Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama sehingga menjadi salah satu moda transportasi termurah bagi pekerja harian.
Bagi pekerja yang mengutamakan kenyamanan dan akses langsung ke kawasan bisnis Jakarta, LRT Jabodebek bisa menjadi pilihan menarik.
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