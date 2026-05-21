Sah! LRT Jakarta Bakal Tersambung sampai PIK 2 dan Bandara Soekarno-Hatta, Ini Rutenya

JawaPos.com - LRT Jakarta dipastikan bakal punya rute super panjang yang menyambungkan pusat kota langsung ke kawasan wisata Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 hingga Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Rencana ini digulirkan setelah Pemprov DKI Jakarta menuntaskan rute prioritas dari Velodrome menuju Dukuh Atas. Lantas bagaimana detail rutenya?
Sebelum melesat ke area utara dan bandara, Pemprov DKI Jakarta fokus menyelesaikan rute inti di tengah kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proyek LRT Jakarta akan langsung diteruskan hingga Dukuh Atas begitu Fase 1B rute Velodrome-Manggarai rampung.
Langkah strategis ini diambil agar jalur LRT dari Velodrome hingga Dukuh Atas menjadi satu kesatuan lintasan yang utuh. Keputusan ini juga sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
"Untuk LRT yang diputuskan adalah extension dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas, untuk menuntaskan satu jalur mulai dari Velodrome sampai dengan Dukuh Atas," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5).
Dengan adanya perpanjangan jalur ini, total lintasan LRT Jakarta bakal membentang sepanjang 14,2 kilometer. Pengguna transportasi publik nantinya bisa menikmati fasilitas 12 stasiun yang tersebar dari Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Dukuh Atas.
Untuk menyambungkan jalur Manggarai ke Dukuh Atas, Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan investasinya menyentuh angka triliunan rupiah.
