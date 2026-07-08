7 Bangunan Liar Berdiri 25 Tahun di Atas Saluran Air Tanah Abang Akhirnya Diratakan

JawaPos.com - Sebanyak tujuh bangunan liar yang berdiri kokoh selama puluhan tahun di atas saluran air Jalan Kampung Bali XXXII, RT 02, RW 09, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya dibongkar oleh petugas gabungan pada Rabu (8/7). Langkah tegas ini diambil pemerintah setempat untuk mengembalikan fungsi saluran air yang telah tertutup selama seperempat abad.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami mengungkapkan, ketujuh bangunan tersebut memiliki status ilegal karena memanfaatkan fasilitas publik. Ironisnya, area di atas saluran air itu sengaja dikomersialkan oleh salah satu oknum warga setempat.

"Keberadaan bangunan ini berawal dari satu oknum yang membangun di atas saluran, kemudian yang bersangkutan membuat beberapa bangunan lainnya dan dikontrakkan," ujar Dwiarti, Rabu (8/7).

Disewakan ke Warga ber-KTP DKI dan Non-DKI Menurut Dwiarti, para penghuni bangunan liar tersebut sebenarnya merupakan penyewa dari oknum warga Kampung Bali. Para penghuni yang terdampak penertiban ini memiliki latar belakang administrasi yang beragam, baik warga ber-KTP DKI Jakarta maupun luar daerah.

Sebelum tindakan pembongkaran dengan menggunakan satu unit alat berat ini dilakukan, pihak kecamatan mengklaim telah menjalankan seluruh tahapan prosedur regulasi secara runtut. Pemerintah telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3, yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Pembongkaran.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah juga memikirkan nasib para penghuni yang kehilangan tempat tinggal tersebut. "Dari pihak pemerintah juga kami merekokasi ke rumah susun (Rusun)," tambah Dwiarti.

Penanganan Medis Penghuni dan Rencana Penataan Kawasan

Dalam proses penertiban, petugas gabungan juga memberikan penanganan khusus kepada salah seorang warga penghuni. Warga tersebut harus diungsikan ke rumah sakit menggunakan ambulans karena sedang mengalami kondisi patah kaki akibat kecelakaan di wilayah lain beberapa waktu lalu.

Pasca-pembongkaran ini, Pemerintah Kecamatan Tanah Abang bergerak cepat untuk memulihkan fungsi lingkungan. Kawasan bekas bangunan liar tersebut akan langsung masuk dalam program penataan intensif.