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Dimas Choirul
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.33 WIB

Dukung Deklarasi STBM, Bank Jakarta Berikan 1 Unit MCK Komunal di Tomang Jakarta Barat

Dukung Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Bank Jakarta wujudkan program Corporate Social Responsibility berupa pemberian 1 Unit Mandi Cuci Kakus (MCK) berbasis komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat/(Istimewa). - Image

Dukung Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Bank Jakarta wujudkan program Corporate Social Responsibility berupa pemberian 1 Unit Mandi Cuci Kakus (MCK) berbasis komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat/(Istimewa).

JawaPos.com - Dukung Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Bank Jakarta wujudkan program Corporate Social Responsibility berupa pemberian 1 Unit Mandi Cuci Kakus (MCK) berbasis komunal di Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat. 

Deklarasi STBM ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Walikota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, beserta sejumlah lembaga yang menjadi kolaborator MCK berbasis Komunal di Jakarta, termasuk Bank Jakarta. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya STBM di Jakarta sebagai salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter Kota Global. Bergabungnya Kelurahan Tomang menurut Wagub Rano, kini menambah Panjang jumlah kelurahan yang berstatus STBM Komitmen di Jakarta yakni mencapai 194 Kelurahan atau 72,65 persen. 

Capaian keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli kualitas hidup masyarakat.

"Semoga seluruh kolaborator senantiasa diberikan kemudahan. Menyongsong Jakarta memasuki usia lima abad, kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Rano.

Ia pun turut memberikan apresiasinya kepada Bank Jakarta termasuk kepada seluruh kolaborator yang telah berpartisipasi.

Sementara itu Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat. Salah satu syarat untuk memperoleh status STBM ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Pemberian MCK Komunal ini merupakan wujud kepedulian Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk.  

”Program CSR MCK komunal ini menjadi langkah Bank Jakarta untuk hadir meningkatkan kehidupan dan lingkungan Jakarta yang bermanfaat,” ujar Agus. 

”Melalui program CSR ini, Bank Jakarta percaya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing,” ujar Agus.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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