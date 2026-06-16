Dari Layanan ke Ekosistem Digital: Bank Jakarta dan Cerita di Balik Tujuh Penghargaan

Bank Jakarta meraih tujuh penghargaan sekaligus pada 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2026. Dari aplikasi JakOne Mobile hingga produk seperti JakCard, setiap inovasi menjadi bagian dari upaya memperluas makna layanan perbankan di era digital/(Dok. Bank Jakarta).
JawaPos.com - Transformasi digital di sektor perbankan tidak lagi berhenti pada pengembangan layanan, tetapi telah bergeser menuju pembentukan ekosistem yang menyatu dengan kebutuhan nasabah. Hal itu tercermin dari capaian Bank Jakarta yang meraih tujuh penghargaan sekaligus pada 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2026. Dari aplikasi JakOne Mobile hingga produk seperti JakCard, setiap inovasi menjadi bagian dari upaya memperluas makna layanan perbankan di era digital.
Sebanyak tujuh penghargaan tersebut di antaranya yakni The Best Conventional Bank 2026 - KBMI 2. Adapun kategori penghargaan yang berhasil didapatkan Bank Jakarta adalah The Best Deposito Conventional Bank 2026, The Best E-Money Bank 2026 untuk produk JakCard, The Best Debit Card Conventional Bank 2026, The Best Mobile Banking Conventional Bank 2026 untuk JakOne Mobile, The Best Savings Conventional Bank 2026, The 2nd Best Mortgage Loan Conventional Bank 2026.
Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan Bank Jakarta. “Penuh rasa syukur penghargaan ini menjadi penanda langkah transformasi digital yang dilakukan Bank Jakarta semakin diterima nasabah dan masyarakat” ujar Agus dikutip Selasa (16/6).
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Lebih lanjut Agus menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku konsumen memerlukan respons yang cepat dan inovatif. "Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten," tegas Agus.
Ia juga menyebutkan Bank Jakarta berfokus pada penguatan infrastruktur digital yang terintegrasi serta pengembangan fitur aplikasi dan layanan yang berorientasi pada kemudahan nasabah. “Bank Jakarta terus mendorong inovasi produk dan layanan perbankan digital termasuk diantaranya peluncuran Kartu Debit VISA Bank Jakarta di awal tahun 2026” ujar Agus.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan bahwa oenghargaan ini merupakan cerminan dari kerja keras seluruh insan Bank Jakarta dalam mengintegrasikan teknologi dan operasional yang terintegrasi dengan baik. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital kami guna memastikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan handal bagi seluruh nasabah” pungkas Arie.
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