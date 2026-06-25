Gelar Lomba Karya Tulis Jurnalistik MH Thamrin 2026, PWI Jaya & Bank Jakarta Hadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya bersama Bank Jakarta menghadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026/(Istimewa).
JawaPos.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya bersama Bank Jakarta menghadirkan Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) 2026.
Kategori ini diselenggarakan untuk mendorong lahirnya karya-karya jurnalistik berkualitas yang mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai peran dan kontribusi Bank Jakarta dalam pembangunan ekonomi daerah.
Ketua PWI Jaya, Kesit B. Handoyo, mengatakan bahwa kehadiran kategori khusus ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara dunia pers dan sektor perbankan dalam membangun literasi keuangan yang lebih baik.
“Pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui Kategori Khusus Literasi Keuangan yang didukung Bank Jakarta ini, kami berharap para jurnalis dapat menghasilkan karya-karya yang tidak hanya berkualitas secara jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kesit.
Menurutnya, lomba ini juga menjadi ruang bagi insan pers untuk mengangkat berbagai inovasi, layanan, program pemberdayaan masyarakat, transformasi digital, hingga kontribusi nyata Bank Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Sekaligus memperkuat hubungan dengan komunitas media.
“Kami meyakini media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik mengenai layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kompetisi ini, kami berharap lahir berbagai karya yang mampu menggambarkan secara objektif berbagai inovasi, program, dan kontribusi Bank Jakarta bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, berharap kategori khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta dapat memotivasi para jurnalis untuk menghasilkan karya yang informatif, edukatif, dan inspiratif.
"Melalui karya jurnalistik yang akurat dan berimbang, diharapkan semangat edukasi yang diusung melalui kategori khusus ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan kepada masyarakat," ucap Arie.
Kategori Khusus Literasi Keuangan Bank Jakarta terbuka bagi seluruh wartawan media massa di Indonesia. Peserta dapat mengikuti tiga kategori lomba, yaitu Berita Feature, Artikel Opini, dan Foto Feature.
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