Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta Raih Penghargaan pada Cita Loka Fest 2026

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank Jakarta meraih penghargaan dalam ajang Cita Loka Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Tribun Network di Jakarta, Selasa (24/6). Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai inovasi dan kontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi melalui transformasi digital.

Pada ajang tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar berkat inovasi Jakarta Smart City. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jakarta tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono.

Sementara itu, Bank Jakarta memperoleh penghargaan Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur serta berbagai inisiatif digital yang berkelanjutan.

Penghargaan ini mencerminkan peran aktif Bank Jakarta dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha.

Cita Loka Fest 2026 merupakan forum kolaboratif nasional yang mengusung tema “Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri”. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, organisasi internasional seperti UNICEF, UNDP dan WHO, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan nasional dari berbagai sektor industri.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bank Jakarta untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," ujar Agus.