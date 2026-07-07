Diduga Rem Blong, Truk Kontainer Tabrak 5 Sepeda Motor di Pasuruan, 3 Orang Tewas

JawaPos.com - Sebuah truk kontainer diduga mengalami rem blong dan menabrak lima motor di Jalan Raya Malang - Surabaya, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa (7/7).

Kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan tiga pengendara sepeda motor dilaporkan tewas ditempat. Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 07.40 WIB.

"Terjadi laka lantas tabrak depan - belakang di Simpang 4 Patung Sapi Pasuruan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka - luka," ucap Iptu Joko dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Mulanya, kendaraan truk kontainer dengan nopol L 9381 CK yang dikemudikan Agung, laki-laki, 34 tahun, warga Kelurahan Donorejo RT 3/ RW 1, Kecamatan Simokerto, Surabaya, melaju dari arah Selatan ke Utara.

"Sesampainya di TKP (Jalan Raya Malang - Surabaya daerah Pandaan, Pasuruan) saat melintasi jalan menurun, pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga menabrak 5 kendaraan dari belakang," imbuhnya.

Lima kendaraan tersebut, yakni sepeda motor Honda Vario nopol N 41165 TUE, Honda Beat nopol N 3739 TDB, Honda Vario Nopol N 3070 TDB, Honda Scoopy Nopol N 569651 TDU, dan Honda PCX Nopol N 6220 TE.

Akibatnya, 3 orang meninggal dunia di tempat. Mereka adalah penumpang Honda Vario berinisial MK, 44 tahun, Laki-laki, warga Dusun Ganti, Desa Sukolelo, Kecamatan Prigen, Pasuruan.

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"Korban mengalami luka pada kepala pecah dan tangan kiri patah. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek (Gempol, Pasuruan)," terang Iptu Joko.

Dua korban meninggal lainnya adalah pengendara dan penumpang Honda PCX. Mereka adalah saudara kembar dengan inisial MA, 25 tahun, Laki-laki, Warga Kelurahan Ledug, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.